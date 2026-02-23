Desde hace varias semanas, muchos internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras una nueva tendencia en la que personas se identifican psicológica, física y espiritualmente con un animal, pues se denominan como therian.

Por esta razón, se han reflejado varios videos compartidos mediante las diferentes plataformas digitales en las que se refleja el extraño comportamientos que han tenido muchas personas que se identifican como therians.

Con base en esto, el cantante J Balvin, quien se ha posicionado como uno de los más destacados del país, ha dividido opiniones tras aparecer en un video compartido en sus redes al estar disfrazado como un therian.

¿Cuál es el video de J Balvin que ha sido tendencia al disfrazarse como therian?

Cabe destacar que J Balvin se ha destacado no solamente en su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por compartir varios acontecimientos de su vida cotidiana mediante sus redes sociales.

Así lució J Balvin disfrazado de therian. | AFP: Frazer Harrison

Por esta razón, J Balvin se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras aparecer en un video compartido en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 50 millones de seguidores, en el que aparece como un disfraz de lobo en el que se refleja que simuló ser un therian.

Sin duda, este video ha causado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas al ver el divertido video que compartió J Balvin en sus redes sociales.

Aunque por el momento J Balvin no ha revelado que se considera como un therian, muchos de sus seguidores han dividido múltiples opiniones acerca de este nuevo concepto.

¿Qué son los therian y por qué son tendencia en redes sociales?

El nuevo concepto de los therians se ha apoderado de las diferentes plataformas digitales tras el comportamiento que han tenido muchas personas, pues, tienen una vida común y corriente, cumpliendo sus respectivas actividades diarias, pero, también, se identifican física o psicológicamente con un animal.

¿Qué son los therians? | Foto: Freepik

Así también, las personas que se identifican como therian suelen tener ciertas actitudes que suele tener un animal real, pues simulan ciertos comportamientos de ellos, entre reacciones, comportamientos, gestos o incluso, en la manera en la que se comunican.