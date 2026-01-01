Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maleja Restrepo sorprendió a Tatán Mejía con una respuesta que causó revuelo: "Que me siga rompiendo"

Maleja Restrepo impresionó a su pareja Tatán Mejía con una respuesta inesperada que generó revuelo en redes sociales.

Maleja Restrepo causa risa en redes con su respuesta a Tatán Mejía. (Fotos Canal RCN)

La presentadora Maleja Restrepo y su pareja Tatán Mejía divirtieron a sus seguidores por una respuesta bastante directa de Maleja.

Maleja Restrepo sorprendió a sus seguidores con su particular respuesta. (Fotos Canal RCN)

¿Qué le respondió Maleja Restrepo a Tatán Mejía en su mensaje de comienzo de año?

En su historia de Instagram, Tatán compartió una tierna fotografía junto a Maleja en la que le dice que este nuevo año esperan seguir “rompiendo”.

Maleja fiel a su estilo reposteó la imagen con una particular respuesta que generó reacciones entre los seguidores de ambos.

Maleja le respondió que la siga rompiendo a ella lo que causó risas y carcajadas entre los internautas.

“Que me siga rompiendo mi amor”, escribió Maleja Restrepo en su publicación.

Para Navidad la pareja causó revuelo con el regalo que le dio Maleja a Tatán.

¿Qué regalo de Navidad le dio Maleja Restrepo a Tatán Mejía?

Maleja le regaló una podadora de césped asegurando que los hombres con máquinas se sienten plenos.

Además, compartieron los momentos de sus vacaciones familiares en los que se nota que Maleja se lleva muy bien con la familia de Tatán.

Según dijo Maleja, la familia de su pareja la hacen sentir como si estuviera con su propia familia.

En cada historia compartida se puede apreciar a Maleja liderando las dinámicas y siendo el centro de la reunión.

La pareja ha logrado consolidar una imagen pública basada en la transparencia. No buscan aparentar perfección, sino mostrar la realidad de su día a día, con momentos de humor, cariño y unión familiar.

La pareja tiene dos hijas, Guadalupe y Macarena, quienes también llaman la atención en redes sociales por su forma de ser y sus ocurrencias.

Tatán incluso ha llamado a Macarena “la mini Maleja” por su carácter irreverente y espontáneo.

Macarena, además, ha demostrado talento artístico para el dibujo y habilidades en disciplinas como la acrobacia en telas o danza aérea, lo que ha sorprendido a los seguidores de la familia.

Estos detalles muestran un hogar creativo y lleno de energía, donde cada integrante aporta su personalidad y talento.

La respuesta de Maleja Restrepo a Tatán Mejía no fue simplemente una ocurrencia graciosa, sino una muestra clara de la confianza que caracteriza a la pareja.

Más allá de la risa, lo que se percibe es una relación sólida, basada en el humor y la capacidad de burlarse uno del otro.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía tienen dos hijas fruto de su relación. (Fotos Canal RCN)
