Famosa pareja de Hollywood confirmó su separación tras nueve años juntos y un hijo: ¿quiénes son?

El reconocido actor Mel Gibson y su pareja Rosalind Ross, una afamada guionista, decidieron anunciar públicamente en la revista People su ruptura.

Mel Gibson se separa de Rosalind Ross tras compartir por 9 años y tener un hijo de 8 años. (Foto Alberto Pizzoli/AFP)

Artículos relacionados Talento nacional Hija de Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, se viste de luto tras lamentable pérdida

¿Cómo anunciaron su ruptura Mel Gibson y Rosalind Ross?

El actor Mel Gibson, protagonista de varias películas reconocidas como "El Patriota" y "Corazón Valiente", anunció junto a su compañera Rosalind Ross, guionista con quien tiene un hijo de 8 años llamado Lars, que la decisión de separarse había sido tomada hace un año, pero solo hasta ahora quisieron hacerlo público.

En el comunicado conjunto, enviado a través de sus representantes legales, la pareja aseguró que, aunque no es lo que esperaban, seguirán siendo padres presentes en la vida de su hijo.

¿Cuántos años de diferencia le lleva Mel Gibson a Rosalind Ross?

Aunque no profundizaron en detalles, muchos internautas consideran que la diferencia de edades pudo haber influido en la decisión, ya que Gibson está cerca de los 70 años mientras Ross se encuentra en la mitad de sus treintas.

A esto se suma la influencia de los otros siete hijos del actor, fruto de su matrimonio con Robyn Moore, con quien estuvo casado desde 1980 hasta 2011.

La noticia sorprendió a la industria del entretenimiento, pues durante años Gibson y Ross se mostraron como una pareja estable, discreta y alejada de los escándalos mediáticos.

Sin embargo, la revelación de que llevaban un año separados deja ver que la decisión de hacerlo público responde más a un proceso de aceptación y a la necesidad de comunicarlo de manera oficial, evitando especulaciones.

La pareja quiso dejar claro que la separación no significa un distanciamiento en su rol como padres, sino un cambio en la dinámica de su relación.

El actor, que ha atravesado distintos momentos de polémica y éxito en su carrera, enfrenta ahora un nuevo capítulo personal.

La separación de Ross llega en un momento en el que Gibson busca mantener un equilibrio entre su vida familiar y profesional.

Artículos relacionados Yaya Muñoz Yaya Muñoz rompe en llanto al hablar de su relación con José Rodríguez y aumenta rumores: "Me duele"

Ya que actualmente se encuentra en la grabación de la se secuela de su recordada película “La pasión de Cristo” llamada “La resurrección de Cristo” que tendrá dos partes y cuyo estreno está previsto para el 2027.

Rosalind Ross, por su parte, continúa con su carrera como guionista y directora, demostrando que su vida profesional sigue en ascenso.