Yaya Muñoz rompe en llanto al hablar de su relación con José Rodríguez y aumenta rumores: "Me duele"

Yaya Muñoz se quebró en vivo al hablar de José Rodríguez, mientras crecen las especulaciones de una posible separación.

Yaya Muñoz llora por José Rodríguez.
Yaya Muñoz llora en vivo por su relación con José Rodríguez. (Foto Canal RCN)

La presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yaya Muñoz, rompe en llanto en vivo por José Rodríguezmientras crecen los rumores de una posible ruptura.

Yaya Muñoz se sinceró sobre su futuro sentimental.
Yaya Muñoz se sinceró sobre su futuro sentimental con José Rodríguez. (Foto Canal RCN)

Durante una de sus habituales apariciones en el programa "Tamoenvivo", Yaya se sinceró sobre su situación sentimental con el creador de contenido que está pasando por un notorio distanciamiento, y que ha levantado especulaciones entre los internautas.

Yaya dijo llorando que no sabe cómo hacer para arreglar las cosas que ha dicho en el programa y que no han sido interpretadas de la mejor manera por las redes sociales.

Según sus palabras, esa situación está afectando su relación ya que ella y José han recibido muchos comentarios destructivos.

Yaya asegura que José es un gran ser humano y que las personas que le tiran hate no lo conocen y que no entiende cómo pueden funar a una persona simplemente por cosas que ella dijo.

También dijo que solo conocen a la versión que mostraron en La casa de los famosos.

“Cada comentario que veo es destructivo”, expresó Yaya Muñoz.

Además, la presentadora aseguró que le duele que sus palabras se hayan salido de contexto y que lo estén funando cuando él no se ha metido nunca con nadie y que es un caballero.

Estas declaraciones se dan luego de que los rumores de su separación se avivaran debido a que ya no suben contenido juntos ni han aparecido en lugares como solían hacerlo con recurrencia.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, este video demuestra que la situación entre ambos no está de la mejor manera.

Por su parte, José Rodríguez ha optado por mostrarse en redes sociales con un enfoque distinto.

En sus últimas historias se le ha visto dedicado al ejercicio y compartiendo rutinas que reflejan disciplina y concentración.

Asimismo, algunas de sus publicaciones recientes han dejado entrever mensajes que sugieren que no estaría en una relación, lo que ha incrementado aún más la confusión entre sus seguidores.

La falta de claridad en sus mensajes y la ausencia de apariciones juntos han convertido la situación en un rompecabezas para la audiencia, que sigue cada detalle con atención.

Yaya Muñoz aviva los rumores.
Yaya Muñoz aviva los rumores sobre su ruptura con José Rodríguez. (Foto Canal RCN)
