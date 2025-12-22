Yeferson Cossio se pronuncia antes de su intervención en el corazón: "Todo va a estar bien"

El creador de contenido Yeferson Cossio preocupó a sus seguidores al anunciar que tuvo problemas con su corazón.

Yeferson Cossio será sometido a una intervención tras fallas en su corazón. (Foto Canal RCN)

¿Por qué fue hospitalizado Yeferson Cossio?

Cossio subió un video en sus redes sociales luego de permanecer dos días hospitalizado.

En el video dice que tuvo un percance de salud que casi le quita la vida, aseguró que el corazón le falló.

Hospitalizado y en medio de una camilla junto a su novia Carolina Gómez, el influencer reveló que le van a realizar una pequeña intervención médica.

¿Qué publicó Yeferson Cossio antes de ingresar a su intervención cardíaca?

Después de esa publicación, Cossio hizo otra donde aparece abrazado con sus hermanas Gisela y Cintia y junto a Carolina con un emotivo mensaje en el que ya casi entra a su procedimiento médico y afirmando que todo va a salir muy bien.

"Todo va a estar bien", escribió Yeferson Cossio en su publicación.

Aunque no se revelaron muchos detalles sobre lo ocurrido y las causas que llevaron a Yeferson al hospital, la noticia ha preocupado a sus seguidores que siguen atentos a las cuentas de los hermanos Cossio ante cualquier novedad.

La presencia de su novia y de sus hermanas ha sido fundamental en este proceso, pues han estado junto a él en cada paso, brindándole apoyo emocional y fuerza en medio de la incertidumbre.

Miles de comentarios inundaron sus redes sociales, expresando preocupación y cariño por el creador.

Para muchos, la noticia fue un recordatorio de lo frágil que puede ser la salud, incluso en personas jóvenes y activas como él.

La familia Cossio ha vivido ya dos sustos en muy poco tiempo. Hace apenas unas semanas, la mamá de los creadores, Luz Dary, sufrió un accidente automovilístico.

Aunque el hecho no pasó a mayores y los traumatismos que presentó no fueron graves, sí le dieron incapacidad médica para su recuperación.

Este episodio, sumado ahora a la situación de Yeferson, refleja la tensión que ha rodeado a la familia en los últimos días, quienes han tenido que enfrentar momentos de incertidumbre y preocupación, pero también han demostrado unión y fortaleza frente a las adversidades.