Norma Nivia reveló en redes las razones de su llanto: "He llorado mucho ayer, he llorado mucho hoy"

La actriz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Norma Nivia, generó sorpresa entre sus seguidores al revelar por qué lleva dos días seguidos llorando.

Norma Nivia está en un nuevo proyecto profesional. (Foto Canal RCN)

En un clip difundido en sus redes sociales, Norma explicó las razones.

¿Por qué razón Norma Nivia lleva dos días llorando?

En el video, la actriz detalló que se encuentra inmersa en un nuevo proyecto profesional que le exige interpretar a un personaje con una carga emocional muy fuerte.

Según explicó, este papel atraviesa situaciones de profundo dolor y llanto, lo que ha obligado a Norma a desplegar toda su capacidad actoral para transmitir esas emociones de manera convincente frente a las cámaras.

La intensidad de las grabaciones ha sido tal que, incluso fuera del set, la actriz ha sentido el cansancio físico de las escenas.

Esa conexión con el personaje la ha llevado a experimentar noches sin descanso y jornadas en las que las lágrimas no han cesado, reflejando el nivel de entrega que está poniendo en su trabajo.

“He llorado mucho ayer, he llorado mucho hoy y no he dormido bien”, expresó Norma Nivia en su publicación.

Este reto actoral muestra la disciplina y compromiso de Norma Nivia, quien ha demostrado que su carrera no se limita a la exposición mediática, sino que también implica un esfuerzo emocional y físico para dar vida a personajes complejos.

¿Norma Nivia y Mateo Varela siguen juntos en su relación sentimental?

Fuera de las grabaciones, Norma atraviesa un momento estable en su vida sentimental.

Mantiene una relación sólida con el modelo Mateo “Peluche”, con quien vive actualmente, como lo han mostrado y anunciado en sus redes sociales.

Su historia de amor comenzó en La casa de los famosos Colombia y se ha mantenido firme hasta hoy, a diferencia de otras parejas del programa que no lograron continuar después de la final.

Además, hace unos días, la actriz y su pareja disfrutaron de unas vacaciones en un crucero que recorrió varias islas y lugares paradisíacos del Caribe.

En este viaje estuvieron acompañados de reconocidos influencers colombianos como Julián Pinilla, lo que convirtió la experiencia en un encuentro lleno de diversión, paisajes inolvidables e historias para las redes sociales.