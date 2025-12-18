La violencia sacudió al mundo del deporte en las últimas horas tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido futbolista en Ecuador.

¿Qué se sabe de la muerte del futbolista Mario Pineida?

El mundo del fútbol está conmocionado por la muerte del jugador del Barcelona de Ecuador, Mario Pineida.

El futbolista de 33 años fue víctima de un atentado mientras se encontraba en un establecimiento público en compañía de su familia.

Según autoridades locales el jugador al parecer estaba acompañado de su pareja y su madre, cuando fue atacado por dos presuntos sicari*s que se movilizaban en motocicleta mientras se encontraba en una carnicería.

Su club, el Barcelona de Ecuador fue el encargado en confirmar la noticia del fallecimiento del jugador a través de un estremecedor comunicado.

“Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineda, hecho ocurrido tras un atentado en su contra. Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”.

El equipo pidió a la afición "elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia".



'Pitbull' Pineida, como se le conocía, hizo parte de la Selección de Ecuador durante las eliminatorias para los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. También jugó en el Fluminense de Brasil e Independiente del Valle.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe sorprende al revelar cómo va a celebrar su cumpleaños, ¿sin Paola Jara y Emilia?

¿Por qué han fallecido varios futbolistas en Ecuador en el último año?

Las autoridades locales revelaron que el caso del defensa Mairo Pineida se suma a una seguidilla de casos de otros futbolistas que han perdido la vida en el último año en un aparente ataque contra deportistas por bandas al margen de la ley de dicho país.

En septiembre tres jugadores de la segunda división del fútbol ecuatoriano fueron encontrados muertos. En octubre el futbolista local Bryan Angulo también fue víctima de un ataque sicarial, que lo mantuvo entre la vida y la muerte.

Ecuador afronta una espiral de la violencia narco y cerrará el año con la peor tasa de homicidios de Latinoamérica: 52 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Observatorio del Crimen Organizado.

Una docena de equipos y la liga profesional de fútbol del país son auspiciados por empresas de apuestas en línea, una práctica común en Latinoamérica.

Un reciente informe de la ONU, que incluye a Ecuador, alerta sobre la intromisión del crimen organizado en el fútbol y otras disciplinas que son usados para lavar dinero. Además, indica que anualmente se mueven hasta 1,7 billones de dólares en apuestas ilícitas atribuidas a mafias en el mundo.