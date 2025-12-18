Reconocida actriz compartió nuevo diagnóstico de salud tras enfermedad detectada: esto dijo

En las últimas semanas, una reconocida actriz colombiana se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al causar preocupación por parte de sus seguidores al ser diagnosticada con una enfermedad en la piel.

Desde que se pronunció en redes sociales, varios de sus seguidores generaron una ola de comentarios acerca del diagnóstico de salud que tiene y, también, al ver los avances que ha tenido en los últimos días.

¿Quién es la reconocida actriz que fue diagnosticada con una enfermedad en la piel?

El nombre de Michelle Orozco se ha convertido en uno de los más influyentes en el campo de la actuación al participar en importantes producciones del Canal RCN como: ‘La vendedora de rosas’, y Tía Alison’.

Además, la actriz se pronunció públicamente a través de sus redes sociales acerca de la condición de salud con la que fue diagnosticada, según especialistas médicos, quienes le detectaron urticaria crónica.

Según varios expertos en salud, la urticaria crónica es una enfermedad de la pi3l, la cual genera varias reacciones como ronchas rojas y una picazón, en la que los pacientes que tienen la enfermedad deben ser intervenidos por especialistas.

¿Cómo reveló Michelle Orozco que tenía una enfermedad? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, la actriz les explicó a sus seguidores que no conocía el origen por el cual su piel reaccionó de dicha manera. Sin embargo, reveló en varias ocasiones que se trató por un alto nivel de estrés y por tener ansi3d#d.

¿Cuál es el estado de salud actual de Michelle Orozco tras padecer urticaria crónica?

Es clave mencionar que Michelle no solo se ha destacado por ser una reconocida actriz, sino que también por ser creadora de contenido y mantener informados a sus seguidores de todo lo que pasa en su vida cotidiana.

¿Cuál es el tratamiento al que se someterá Michelle Orozco? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, la actriz compartió un nuevo reporte acerca de su condición de salud, pronunciándose a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 400 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Es un día importante para mí, después de tres meses con el diagnóstico de urticaria crónica, por fin me van a aplicar el medicamento que me va a quitar esto. Amanecí con cierto brote, pero según especialistas, debes someterse a un respectivo procedimiento médico”, agregó.

En el video se refleja que Michelle está atravesando por un importante momento de salud tras el medicamento que le aplicaron los especialistas médicos para tener una progresiva recuperación y mejorar el estado de su pi3l.