Yeferson Cossio conmovió con noble gesto hacia dos abuelitas, ¿qué hizo?

En las últimas horas, el creador de contenido Yeferson Cossiocaptó una vez más la atención en redes sociales, tras protagonizar un noble gesto que no pasó desapercibido entre los internautas.

¿Por qué Yeferson Cossio captó la atención en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido influencer acumula millones de seguidores, presumió una grabación desde el aeropuerto en la que dio a conocer el noble gesto que tuvo con unas mujeres de avanzada edad que necesitaban ser orientadas.

"Cuando nos bajamos del avión que venía Curazao, nadie ayudó a unas señoras, entonces las agarré y las llevé por migración, por todo el aeropuerto y hasta la salida, eran muy lindas las abuelitas", escribió Cossio por medio de las historias de esta red social.

De acuerdo con el creador digital, cuando llegaron finalmente a la salida, ambas quería reconocer su ayuda, por lo que reveló que le iban a dar un billete de 5 dólares por haber tenido la voluntad de acompañarlas.

En el video que se extiende por varios segundos, se puede apreciar con detalle cómo Cossio camina llevando a una de las mujeres que va en una silla de ruedas, y la otra que va a su a lado también caminando.

A raíz de este acto que dio de qué hablar entre su comunidad, vale la pena mencionar que no es la primera vez que el joven muestra su gran corazón y su humanidad, pues en anteriores ocasiones también se ha mostrado presto a ayudar a los demás.

Por estos días, el antioqueño estuvo disfrutando de unos merecidos días de descanso en esta isla del Caribe, destino en el que presumió las actividades que realizó en este paradisiaco lugar.

Por ahora, Yeferson ya se encuentra de regreso en Colombia y espera poder pasar las celebraciones de fin de año en compañía de su familia y sus seres queridos.