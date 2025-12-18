Muere influencer tras caer de un décimo piso: su esposo fue arrestado por el hecho

El pasado sábado 29 de noviembre las redes sociales se estremecieron con la noticia de la muerte de una influencer brasileña conocida como Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 años, en la que el primer sospechoso del hecho es su esposo por los hechos ocurridos antes de que ella cayera de un décimo piso en un conjunto de apartamentos en Sao Paulo.

¿Por qué el esposo es el principal sospechoso en la investigación?

Y es que, luego de que el hombre de 40 años, llamado Alex Leandro Bispo dos Santos, asistiera al velorio de la joven, mostrando tristeza y desconsuelo al lado del ataúd, se dieron a conocer y se viralizaron en las redes sociales unos videos de seguridad en los que se muestra una fuerte d1scus1ón en la que el hombre estaba 4gr3diendo a la joven minutos antes de su muerte.

Así pues, recientemente las autoridades arrestaron al hombre, quien vivía con María en el conjunto donde se dio su deceso, como el primer sospechoso de un hecho que pasó de tratarse como una muerte accidental a un f3m1nicidio.

El día que la joven cayó del décimo piso, fue justamente su esposo quien llamó a los servicios de emergencia, contando que su esposa había saltado desde su apartamento, versión que ha sido cuestionada por las autoridades tras la investigación que han hecho y en la que encontraron los videos de seguridad que revelan que estaban p3l3ando y que el hombre la g0lp3aba.

Las redes sociales se han mostrado muy conmovidas con el hecho y han estado exigiendo a las autoridades esclarecer lo que sucedió para que, de ser culpable, el hombre pague.

¿Qué se sabe de la vida de la influencer fallecida?

Maria Katiane Gomes da Silva fue una influencer conocida por su contenido en redes sociales sobre estilo de vida, belleza, maquillaje, viajes y rutinas diarias, con más de 6.500 seguidores en Instagram donde compartía aspectos de su vida cotidiana.

Era originaria de Crateús, en el estado de Ceará, donde nació y vivió parte de su vida antes de mudarse a São Paulo en 2019 en busca de mejores oportunidades personales y profesionales. Allí trabajó inicialmente en restaurantes y supermercados y con el tiempo construyó su presencia en redes sociales como creadora de contenido.