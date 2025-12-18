El pasado 17 de diciembre un famoso futbolista latinoamericano que ha brillado por Europa le dio la bienvenida a su primera hija en compañía de su pareja.

¿Cuál fue el famoso futbolista que se convirtió en padre?

El futbolista Alexis Sánchez, referente de la Selección de Chile y conocido por su paso por equipos como el F.C. Barcelona, Manchester United, Arsenal, entre otros, sorprendió a sus seguidores al revelar la llegada de su primera hija.

El jugador chileno y su pareja Alexandra Litvinova se convirtieron en padres, así se lo revelaron a sus seguidores en la noche del 17 de diciembre en el que anunciaron la llegada de su hija a través de una emotiva publicación en Instagram.

Esta noticia dejó en shock a sus seguidores luego que la pareja mantuviese en secreto gran parte del embarazo, ya que fue hasta hace menos de un mes que decidieron revelar su dulce espera.

Alexis Sánchez se convirtió en padre. (AFP: AIZAR RALDES y Freepik)

¿Cuáles son las primeras fotos de la hija de Alexis Sánchez, exjugador del F.C. Barcelona?

La pareja compartió un par de fotografías en las que dejaron ver a su hija recién nacida, colocando como primera fotografía una tierna instantánea de los pies de la bebé.

La segunda foto fue más emotiva aún, ya que en esta aparece el futbolista dándole un beso a Alexandra quien carga en su pecho a la bebé.

La pareja reveló el nombre de la bebé, a quien llamaron Bela, aunque no revelaron la razón del nombre de la menor, dejaron ver su emoción con este emotivo momento.

Parents (Padres).

¿Quién es Alexandra Litvinova, pareja del futbolista Alexis Sánchez?

Alexandra Litvinova es una modelo ruso- ucraniana de 25 años que es pareja del futbolista Alexis Sánchez desde mediados de 2024.

Según han revelado en diferentes entrevistas, su amor se dio en medio de un evento de moda en Milán, en donde aseguran vivieron un flechazo o amor a primera vista.

Aunque la pareja ha sido bastante reservada con su vida amorosa, en sus redes sociales en ocasiones comparten emotivas fotos de sus salidas y viajes.

Cabe resaltar que, la pareja actualmente vive en Sevilla, España, por motivos laborales del jugador quien es parte del Sevilla F.C. desde el pasado de agosto.

¿Qué reacciones ha dejado el nacimiento de la hija de Alexis Sánchez?

El nacimiento de la hija de Alexis Sánchez tiene emocionados a sus seguidores, quienes han aprovechado la caja de comentarios para enviarles mensajes de felicitación y apoyo.

Muchos han expresado que nació la heredera del futbolista en el mundo de fútbol, mientras que otros han expresado que podría ser la sucesora de su mamá en el mundo del modelaje y de la moda.

La pareja si bien dejó ver parte del rostro de la menor en sus primeras fotografías, no se sabe si van a revelar su cara por completo, ya que en el último tiempo se ha vuelto tendencia entre las celebridades ocultar el rostro de sus hijos.