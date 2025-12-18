Daniela Ospina, hermana del arquero David Ospina, rompió su silencio tras la final de la Copa Colombia entre Atlético Nacional e Independiente Medellín.

¿Cómo reaccionó Daniela Ospina a las críticas que ha recibido David Ospina?

El arquero antioqueño se coronó como campeón con el club de sus amores de la Copa Colombia 2025 en la noche del 17 de diciembre tras vencer a Independiente Medellín en una serie de ida y vuelta.

David Ospina levantó este nuevo trofeo con Atlético Nacional siendo el capitán y líder del equipo, sin embargo, algunas críticas en redes no se hicieron esperar.

Este partido fue el último del semestre para los verdolagas y algunos hinchas no han quedado contentos con el balance del equipo pese al título de Copa, ya que el máximo sueño era la Libertadores o en últimas una nueva estrella.

Por eso, en medio de este malestar de la hinchada del equipo verde, algunos señalaron a David Ospina como uno de los responsables llegando a poner en duda su nivel actual y si debería o no continuar bajo los tres palos del equipo.

Estas críticas y malos comentarios llegaron hasta los ojos de su hermana Daniela Ospina, una conocida figura en la farándula nacional, quien no dudó en salir a defender a su hermano.

Daniela Ospina salió en defensa de su hermano David Ospina tras final de Nacional. (Fotos AFP: Mireya Acierto y Chris Arjoon).

Daniela Ospina compartió un mensaje en sus historias de Instagram tras el título que levantó su hermano con Atlético Nacional.

La empresaria y modelo expresó su orgullo por su hermano tras un nuevo campeonato en su carrera y más porque ella era testigo de su trabajo, compromiso y disciplina pese a los malos comentarios.

Hablan, te retiran, te critican y tú en silencio con mucha resiliencia con profesionalismo humildad, nunca pasas por encima de nadie y siempre eres un caballero dentro y fuera de la cancha.

Daniela aseguró que este nuevo triunfo de su hermano era fruto de su trabajo y forma de ser con su familia y compañeros de equipo.

Qué privilegio me ha dado la vida de ser tu hermana de conocer tu historia y ver cómo manejas cada situación con tanto amor y respeto.

La antioqueña también destacó que su hermano a lo largo de su más de dos décadas de carrera se ha visto envuelto en alguna polémica o escándalo.

Nunca estás en un escándalo, vives para tu familia y los tuyos, eres honesto, trabajador y un señor y aquí me quedaría jalando lo que pocos reconocen o ven en ti.

¿Daniela Ospina confirmó el retiro de David Ospina?

Daniela Ospina en su mensaje dejó unas curiosas palabras en las que habló del retiro de su hermano del fútbol.

La empresaria aseguró que, aunque es una realidad que cada vez esté más cerca el retiro de su hermano, esto no tiene que influir en la actualidad de David y tampoco se puede colocar en duda su legado en la Selección Colombia y Atlético Nacional.

Quizás viene en algún momento tu retiro, pero eres líder, eres trabajo honrado y honesto, por eso estás donde estás, 20 años de carrera .