Paola Jara celebró el primer mes de Emilia en ausencia de Jessi Uribe

Paola Jara presumió encantadoras fotos de su hija Emilia que rápidamente captaron la atención de los internautas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jessi Uribe Paola Jara asisten a la 67ª edición de los Premios GRAMMY.
Paola Jara celebró el primer mes de Emilia sin Jessi Uribe. Foto | Frazer Harrison.

La llegada de Emilia, hija de Paola Jaray Jessi Uribe, sigue derritiendo corazones en redes sociales, pues recientemente la reconocida cantante de música popular, compartió una emotiva publicación en la que celebró el primer mes de la niña.

¿Por qué Paola Jara celebró el primer mes de Emilia sin la presencia de Jessi Uribe?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la artista ha construido una comunidad de millones de seguidores, sorprendió con tiernas fotografías en la que dio a conocer cómo celebró los primeros 30 días de nacida de la pequeña Emilia.

"Un mes de compartir con el amor más grande del mundo, te amo hija mía, mi angelito. Emilia. 18.11.25", escribió Jara en la descripción del post que rápidamente fue inundado con amorosos mensajes por parte de los internautas.

En las encantadoras imágenes que de inmediato captaron la atención de los usuarios, se puede apreciar a la hermosa bebé luciendo una prenda color blanco y rosa, y aunque no se alcanza a ver su carita, si quedó registrada algunas partes de su pequeño cuerpo y de su manitas sujetando el letrero que dice "one month".

¿Qué pasó entre Jessi Uribe y Paola Jara y por qué se dice que hubo una repentina separación entre los dos?

Además de generar conversación por la profunda dedicatoria y las instantáneas, hubo un detalle que no pasó por alto por las personas que a diario se mantienen al tanto de su vida, y es que solo se observa que ella es la única que posó a la cámara para la celebración del primer mes y no en compañía de Jessi, quien constantemente aparece en sus publicaciones.

Frente a la ausencia del cantante que ha sido ampliamente comentada por los fans, cabe señalar que desde hace un par de días mucho se ha dicho sobre la repentina separación de la pareja, situación que corresponde a los compromisos laborales del artista, los cuales lo han obligado a desplazarse a otras ciudades del país.

Por ahora, Uribe se mantiene enfocado en poder cumplir con su agenda para llegar a varios rincones de Colombia, mientras que su esposa se encarga de estar presente para la menor que nació como fruto de su relación.

