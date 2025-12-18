Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Campanita denunció que fue víctima de hurto en un hotel de Medellín

Campanita, participante confirmado de La casa de los famosos Colombia 2026, denunció que fue víctima de hurto en Medellín.

Campanita denuncia hurto en un hotel de Medellín y revela detalles del hecho
Campanita denuncia hurto en un hotel de Medellín y revela detalles del hecho. (Foto Canal RCN).

Franck Stiward Luna Valencia, conocido en redes sociales como Campanita, denunció públicamente en sus cuentas oficiales que fue víctima de hurto dentro de un hotel ubicado en prestigioso sector de Medellín.

¿Qué pasó con Campanita durante su estadía en un hotel de Medellín?

Por medio de una serie de videos compartidos en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Campanita denunció que fue víctima de hurto durante su estadía en un hotel ubicado en prestigiosa zona de Medellín.

Campanita asegura haber sido víctima de hurto durante su estadía en Medellín
Campanita asegura haber sido víctima de hurto durante su estadía en Medellín. (Foto Canal RCN).

Según su relato el joven participante de La casa de los famosos Colombia 2026 decidió hospedarse en este lugar con un amigo que llevaba en su bolso una suma de dinero en efectivo que decidió contar momentos antes de salir de fiesta en la ciudad. Sin embargo, al día siguiente, cuando decidió revisar su dinero se percató de que faltaba una considerable suma.

Por tal razón decidieron dar aviso a la administración y solicitar las grabaciones de la cámara de seguridad, pero tuvieron que esperar varias horas para obtener una respuesta que finalmente no fue la esperada, pues en un inicio les aseguraron haber revisado el material y no haber visto a nadie ingresar a su habitación para posteriormente revelar que en realidad las cámaras no estaban funcionando.

¿Campanita y su amigo perdieron su dinero?

Al no tener claridad en el asunto y generar presión para encontrar una solución justa, Campanita mencionó que el hotel terminó respondiendo por el dinero que fue hurtado de su habitación, pero la mala experiencia quedó.

Denuncia de Campanita genera revuelo tras presunto hurto en hotel de Medellín
Denuncia de Campanita genera revuelo tras presunto hurto en hotel de Medellín. (Foto Canal RCN).

Por esta razón, Campanita compartió lo sucedido por medio de sus redes sociales para dejar un precedente de la situación y mencionar que aunque en esta ocasión la presión sirvió para que dieran una solución, quizá no hubiera conseguido el mismo resultado si su amigo hubiese estado solo.

“El hotel respondió por la pérdida, primero porque pedimos mirar las cámaras y estaban apagadas… Quería contarles esta experiencia, porque si él hubiera estado solo no creo que hubieran tenido otra solución. Falta de seguridad, claridad y responsabilidad”

