La Liendra mostró los costosos tenis "de duende" que se compró para Navidad, ¿cuánto valen?

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, es de los influencers más seguidos en el país.

Muchos se identifican con La Liendra debido a su historia de vida, pues es un joven que "viene de abajo". Es decir, comenzó sin tener nada.

¿Cómo son los tenis que compró La Liendra para Navidad?

La Liendra suele exponer sus gustos en redes sociales. Aparte de una gran casa y otras adquisiciones, el influenciador ha dejado saber que los zapatos son algo que le agradan y son muchos los pares de estos accesorios que tiene.

Con la llegada de la Navidad, el creador de contenido es de los que estrena y así lo dejó ver, pues dio a conocer el par de tenis que compró para esta fecha decembrina y dividió opiniones.

La Liendra dividió opiniones con los zapatos que se compró para Navidad | Foto del Canal RCN.

"Ya me compré los tenis del 'estren', se los voy a mostrar, ya me llegaron, muy bonitos, la verdad. Pille, yo creo que me los pongo para el 24, para el 31 no porque ustedes saben que los tenis del 31 se vuelven nada con la pisadera y la bailadera, todo lo que uno hace", dijo La Liendra.

Luego de esto, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 cambió el lente de la cámara de su teléfono celular para mostrar sus los zapatos que va a estrenar.

De acuerdo con el influenciador, se compró unos tenis, pero, en realidad, parecen más como unos zapatos formales de color verde.

La Liendra es seguido por muchos que se identifican con él por ser "de abajo" | Foto del Canal RCN.

¿Qué precio tienen los zapatos que compró La Liendra para Navidad?

Aunque se ven sencillos, el precio no es para nada económico debido a que en la página web de la marca de los zapatos se lee que tienen un costo de 120 euros, que son más de 500 mil pesos colombianos.

Luego de que La Liendra reveló los zapatos que va a estrenar para la Navidad, entre el 24 y 25 diciembre, las reacciones por parte de los internautas no faltaron.

Así las cosas, en TikTok se pueden leer comentarios como que los zapatos parecen "de duende", mientras que otros, aseguraron que no se los pondrían.

En adición, también se interpreta: "Las personas que tienen plata tienen unos gustos todos raros", "Están lindos, pero muchos no están preparados para esta conversación", "Tener dinero no te dan buen gusto", entre otros.