Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Liendra mostró los costosos tenis "de duende" que se compró para Navidad, ¿cuánto valen?

La Liendra reveló que le llegaron sus zapatos para estrenar el 24 de diciembre, pero le criticaron los gustos al influencer.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La Liendra
La Liendra mostró los costosos tenis "de duende" que se compró para Navidad, ¿cuánto valen? | Foto del Canal RCN.

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, es de los influencers más seguidos en el país.

Muchos se identifican con La Liendra debido a su historia de vida, pues es un joven que "viene de abajo". Es decir, comenzó sin tener nada.

Artículos relacionados

¿Cómo son los tenis que compró La Liendra para Navidad?

La Liendra suele exponer sus gustos en redes sociales. Aparte de una gran casa y otras adquisiciones, el influenciador ha dejado saber que los zapatos son algo que le agradan y son muchos los pares de estos accesorios que tiene.

Con la llegada de la Navidad, el creador de contenido es de los que estrena y así lo dejó ver, pues dio a conocer el par de tenis que compró para esta fecha decembrina y dividió opiniones.

La Liendra
La Liendra dividió opiniones con los zapatos que se compró para Navidad | Foto del Canal RCN.

"Ya me compré los tenis del 'estren', se los voy a mostrar, ya me llegaron, muy bonitos, la verdad. Pille, yo creo que me los pongo para el 24, para el 31 no porque ustedes saben que los tenis del 31 se vuelven nada con la pisadera y la bailadera, todo lo que uno hace", dijo La Liendra.

Luego de esto, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 cambió el lente de la cámara de su teléfono celular para mostrar sus los zapatos que va a estrenar.

De acuerdo con el influenciador, se compró unos tenis, pero, en realidad, parecen más como unos zapatos formales de color verde.

La Liendra
La Liendra es seguido por muchos que se identifican con él por ser "de abajo" | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Qué precio tienen los zapatos que compró La Liendra para Navidad?

Aunque se ven sencillos, el precio no es para nada económico debido a que en la página web de la marca de los zapatos se lee que tienen un costo de 120 euros, que son más de 500 mil pesos colombianos.

Luego de que La Liendra reveló los zapatos que va a estrenar para la Navidad, entre el 24 y 25 diciembre, las reacciones por parte de los internautas no faltaron.

Artículos relacionados

Así las cosas, en TikTok se pueden leer comentarios como que los zapatos parecen "de duende", mientras que otros, aseguraron que no se los pondrían.

En adición, también se interpreta: "Las personas que tienen plata tienen unos gustos todos raros", "Están lindos, pero muchos no están preparados para esta conversación", "Tener dinero no te dan buen gusto", entre otros.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Emiro Navarro, Valentina Ferrer Emiro Navarro

Emiro Navarro sorprendió con inesperada visita de Valentina Ferrer EN VIVO: vestidos de Papá Noel

Emiro Navarro tuvo como invitada a Valentina Ferrer, novia de J Balvin, en transmisión de TikTok de Navidad.

Así reaccionó Yina Calderón al año viejo que recrea su enfrentamiento con la Valdiri Yina Calderón

Crean año viejo inspirado en Yina Calderón y su enfrentamiento contra la Valdiri: así reaccionó ella

Un año viejo inspirado en Yina Calderón y su enfrentamiento con la Valdiri se volvió viral en redes y provocó múltiples reacciones.

Manuela Gómez Manuela Gómez

Manuela Gómez reveló que ya está lista para La casa de los famosos Colombia: poderes y estrategia

Manuela Gómez apareció con determinación para jugar en La casa de los famosos Colombia 2026. Fecha de estreno del reality.

Lo más superlike

El mensaje de Ángela Aguilar que desató polémica tras rumores de infidelidad de Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar publicó polémico mensaje tras supuesta infidelidad de Nodal: “manipulador”

Ángela Aguilar sorprendió con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta frente a la supuesta infidelidad de Nodal.

Muere Lucero Guadalupe López Ramírez, exreina de belleza Talento internacional

Muere exreina de belleza en trágico accidente mientras compraba juguetes para regalar en Navidad

Tebi Bernal protagonizó incidente con su celular La casa de los famosos

Tebi Bernal protagonizó inesperado incidente tras caída de su celular desde un piso 18

Karol G reapareció en sus redes sociales con nuevo look Karol G

Karol G reaparece en redes con su nuevo look y le llueven elogios: "Quedó de 20"

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?