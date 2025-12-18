Crean año viejo inspirado en Yina Calderón y su enfrentamiento contra la Valdiri: así reaccionó ella

Yina Calderón se volvió tendencia en las redes sociales luego de que usuarios en redes sociales crearan un ‘año viejo’ inspirado en su enfrentamiento de boxeo en el Stream Fighters 4 contra la barranquillera Andrea Valdiri. La reacción de la influenciadora no pasó desapercibida y dio de qué hablar.

¿Cómo es el ‘año viejo’ inspirado en Yina Calderón y su enfrentamiento con Andrea Valdiri?

En redes sociales comenzó a circular una llamativa fotografía en la que se observa un año viejo con el rostro de Yina Calderón. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la vestimenta, la cual permitió identificar rápidamente que estaba inspirado en ella.

Yina Calderón dejó ver el Año Viejo que hicieron con su rostro. (Fotos Canal RCN)

El muñeco llevaba un traje de boxeo con los colores que la influenciadora usó durante su enfrentamiento contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4, evento de boxeo organizado por Westcol, en el que la empresaria de fajas quedó mal parada.

No obstante, el detalle que más destacó fue el letrero colocado en su pecho, donde se lee “Yina, la gallina”, apodo que le fue otorgado por los asistentes al evento luego de que la influenciadora abandonara el combate apenas diez segundos después de iniciado.

Este año viejo se suma a otros más que han ido surgiendo en las redes sociales en los últimos días, pues estamos a pocas semanas de que el 2025 llegue a su fin para darle la bienvenida a un nuevo año.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al año viejo inspirado en ella?

Vale la pena destacar que este año viejo llegó a ojos de Yina Calderón, quien decidió compartir su reacción ante semejante creación por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Yina Calderón es uno de los personajes más controversiales en Colombia | Foto del Canal RCN.

En el video se puede observar a calderón adoptar la misma postura que Kiko, el icónico personaje de El Chavo, que llora recostado en una pared, para dar a entender con humor que en realidad no le molestaba, pues ya estaría acostumbrada a que las personas la tomen como referencia para realizar sus años viejos.