Tebi Bernal manifestó ser "disfuncional" en descripción para La casa de los famosos Colombia 2026

El participante elegido por el público de La casa de los famosos Colombia 2025, Tebi Bernal, es consciente de que estar en el reality del Canal RCN no será fácil.

¿Cómo se percibe a Tebi Bernal para La casa de los famosos Colombia 2026?

Como Tebi, son varios los habitantes del formato de convivencia que esperan permanecer por semanas, pero lo cierto es que van siendo eliminados conforme va pasando el tiempo.

Tebi, quien es influenciador fitness, espera conquistar con su físico, a la vez con estrategia. Se prevé que su modo de jugar podría ser competitivo, debido a experiencias previas que tiene en otros formatos.

Tebi Bernal tiene experiencia en programas de competencia | Foto del Canal RCN.

Entonces, mientras llega el día del estreno de La casa de los famosos Colombia, el cual es el lunes 12 de enero de 2026, los participantes han compartido publicaciones en redes sociales.

Entre lo más nuevo, Esteban Bernal, nombre de pila de Tebi, compartió distintas fotografías y un video que hacen parte de las promociones tras ser elegido para estar en la novela de la vida en vivo. Sin embargo, llamó la atención el hecho de que mencionó la disfunción.

¿Qué escribió Tebi Bernal sobre la disfunción?

En el post que se encuentra en Instagram, red social en el que ejercitado hombre tiene más de 600 mil seguidores, se aprecia como portada una fotografía de él alusiva a estar dentro de una caja de juguete con accesorios como tenis y pesas. No obstante, la descripción fue el foco principal.

"¡Más disfuncional mentalmente que nunca! Listo para quedarme hasta el final y apagar las luces de la casa. ¡Prometido!", se interpreta.

En decir, Tebi Bernal dio a entender que podría estar jugando con la mente de los demás participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 con el objetivo de asegurar su permanencia en el reality y, por ende, llegar hasta la final.

Por lo pronto, la competitividad con la que se identifica Tebi es su principal fortaleza, ya que en La casa de los famosos las pruebas son determinantes, en especial la del líder de la semana.

