Emiro Navarro sorprendió con inesperada visita de Valentina Ferrer EN VIVO: vestidos de Papá Noel

El influenciador costeño y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Emiro Navarro, ha estado haciendo transmisiones en vivo en TikTok para celebrar las novenas de Navidad.

En una anterior transmisión tuvo como invitada a La Toxi costeña, luego expresó que tenía una sorpresa: se trató de nada más y nada menos que la modelo Valentina Ferrer, compañera sentimental del cantante J Balvin.

¿Cómo fue la llegada de Valentina Ferrer a la casa de Emiro Navarro?

Sí, Valentina Ferrer llegó al apartamento de Emiro Navarro en Medellín para estar en la transmisión en vivo de TikTok. Por obvias razones, los internautas se alborotaron al ver a la famosa argentina, quien es muy querida en Colombia.

Valentina Ferrer, compañera sentimental de J Balvin | Foto Dia Dipasupil / AFP.

En un principio, Ferrer llegó y saludó al influenciador costeño, a la vez que le hizo la entrega de un regalo de Navidad que le compró. Emiro Navarro se mostró feliz y juntos se abrazaron, pero lo cómico del momento es que la modelo tenía una olla y una cuchara de palo.

"Miren las ollas de J Balvin, a donde cocinan los huevos J Balvin", dijo jocosamente Valentina Ferrer.

Sin embargo, lo anterior tan solo fue el principio porque Emiro Navarro le tenía a la novia de J Balvin un vestuario de Papá Noel y la argentina se lo puso.

¿Cómo se ven Valentina Ferrer y Emiro Navarro vestidos de Papá Noel?

Valentina Ferrer es muy carismática. En Colombia le dicen que todo lo que está bien en J Balvin es su novia, siendo una muestra clara de lo mucho que la quieren.

La modelo se puso el traje de Papá Noel que Emiro Navarro le tenía y ambos hicieron match frente a la pantalla del teléfono celular, saltando, entreteniendo y hasta cocinando, se llevaron todos los mensajes de admiración y elogios.

Nadie esperaba ver a Valentina Ferrer y Emiro Navarro en la transmisión en vivo, pero sucedió. Esto demostró que ambos tienen una buena relación y los comentarios por parte de los seguidores lo comprueban.

En TikTok, se leen posturas como: "Muy chévere", "¡Qué espectacular!", "Mejores amigas", "Amé este junte nuevamente", entre muchos más.