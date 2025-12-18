Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Emiro Navarro sorprendió con inesperada visita de Valentina Ferrer EN VIVO: vestidos de Papá Noel

Emiro Navarro tuvo como invitada a Valentina Ferrer, novia de J Balvin, en transmisión de TikTok de Navidad.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Emiro Navarro, Valentina Ferrer
Emiro Navarro sorprendió con inesperada visita de Valentina Ferrer | Foto del Canal RCN y Romain Maurice / AFP.

El influenciador costeño y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Emiro Navarro, ha estado haciendo transmisiones en vivo en TikTok para celebrar las novenas de Navidad.

En una anterior transmisión tuvo como invitada a La Toxi costeña, luego expresó que tenía una sorpresa: se trató de nada más y nada menos que la modelo Valentina Ferrer, compañera sentimental del cantante J Balvin.

Artículos relacionados

 

¿Cómo fue la llegada de Valentina Ferrer a la casa de Emiro Navarro?

Sí, Valentina Ferrer llegó al apartamento de Emiro Navarro en Medellín para estar en la transmisión en vivo de TikTok. Por obvias razones, los internautas se alborotaron al ver a la famosa argentina, quien es muy querida en Colombia.

Valentina Ferrer
Valentina Ferrer, compañera sentimental de J Balvin | Foto Dia Dipasupil / AFP.

En un principio, Ferrer llegó y saludó al influenciador costeño, a la vez que le hizo la entrega de un regalo de Navidad que le compró. Emiro Navarro se mostró feliz y juntos se abrazaron, pero lo cómico del momento es que la modelo tenía una olla y una cuchara de palo.

"Miren las ollas de J Balvin, a donde cocinan los huevos J Balvin", dijo jocosamente Valentina Ferrer.

Sin embargo, lo anterior tan solo fue el principio porque Emiro Navarro le tenía a la novia de J Balvin un vestuario de Papá Noel y la argentina se lo puso.

Artículos relacionados

¿Cómo se ven Valentina Ferrer y Emiro Navarro vestidos de Papá Noel?

Valentina Ferrer es muy carismática. En Colombia le dicen que todo lo que está bien en J Balvin es su novia, siendo una muestra clara de lo mucho que la quieren.

La modelo se puso el traje de Papá Noel que Emiro Navarro le tenía y ambos hicieron match frente a la pantalla del teléfono celular, saltando, entreteniendo y hasta cocinando, se llevaron todos los mensajes de admiración y elogios.

Nadie esperaba ver a Valentina Ferrer y Emiro Navarro en la transmisión en vivo, pero sucedió. Esto demostró que ambos tienen una buena relación y los comentarios por parte de los seguidores lo comprueban.

Artículos relacionados

En TikTok, se leen posturas como: "Muy chévere", "¡Qué espectacular!", "Mejores amigas", "Amé este junte nuevamente", entre muchos más.

Emiro Navarro
Emiro Navarro sigue entreteniendo | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón arremetió contra Juan David Tejada y lo tildó de "cínico" | VIDEO

Yina Calderón demostró que no le importa al que deba criticar, entre ellos el agropecuario Juan David Tejada.

Tebi Bernal La casa de los famosos

Tebi Bernal manifestó ser "disfuncional" en descripción para La casa de los famosos Colombia 2026

Tebi Bernal está listo para La casa de los famosos Colombia 2026 e hizo sorpresiva confesión de su identidad.

Mamá de Yina Calderón sorprende como Mamá Noel y recibe lluvia de elogios Yina Calderón

Mamá de Yina Calderón recibe lluvia de elogios tras vestirse como Mamá Noel

Merly Ome, mamá de Yina Calderón, sorprendió en redes sociales al vestirse como Mamá Noel y desató una ola de elogios.

Lo más superlike

El mensaje de Ángela Aguilar que desató polémica tras rumores de infidelidad de Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar publicó polémico mensaje tras supuesta infidelidad de Nodal: “manipulador”

Ángela Aguilar sorprendió con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta frente a la supuesta infidelidad de Nodal.

Muere Lucero Guadalupe López Ramírez, exreina de belleza Talento internacional

Muere exreina de belleza en trágico accidente mientras compraba juguetes para regalar en Navidad

Tebi Bernal protagonizó incidente con su celular La casa de los famosos

Tebi Bernal protagonizó inesperado incidente tras caída de su celular desde un piso 18

Karol G reapareció en sus redes sociales con nuevo look Karol G

Karol G reaparece en redes con su nuevo look y le llueven elogios: "Quedó de 20"

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?