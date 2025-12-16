Jessi Uribe sorprende al revelar cómo va a celebrar su cumpleaños, ¿sin Paola Jara y Emilia?

Los nombres de Paola Jara y Jessi Uribe han empezado a acaparar las portadas en los últimos días luego que ambos revelaran su tristeza por tener que separase de manera temporal.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe reveló con quién pasará la navidad tras repentina separación con Paola Jara

¿Paola Jara y Jessi Uribe se separaron?

La cantante bumangués aseguró en sus redes sociales que se encontraba bastante triste porque Jessi había tenido que separarse de ella y de su hija Emilia.

Esta separación se dio porque el artista bumangués tuvo que salir de su casa a cumplir con varios compromisos laborales tras casi un mes de estar en casa acompañando a Paola y a su hija.

Que el papá se tenga que ir a trabajar nos está dando muy duro, Jessi Uribe te amamos.

Esta separación temporal de la pareja ha hecho que sus seguidores se intriguen por saber cómo harán ahora con las festividades importantes como Navidad o celebración de cumpleaños.

Jessi Uribe reveló cómo celebrará su cumpleaños alejado de Paola Jara. (Foto AFP: Frazer Harrison).

Artículos relacionados La casa de los famosos Ellos son los 12 famosos que ya están confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026

¿Cómo celebrará Jessi Uribe su cumpleaños tras tener que separarse de Paola Jara y Emilia?

Jessi Uribe confesó recientemente que aunque tenía que cumplir con varios compromisos laborales tras estar de vacaciones, dejó claro que pasaría festividades decembrinas con su esposa e hijos.

Sin embargo, en la jornada del 16 de diciembre el cantante bumangués reveló que para su cumpleaños el 22 de marzo estaría de gira fuera de Colombia, exactamente en Estados Unidos.

El cantante confirmó que arrancará su gira el 6 de marzo en Nueva Jersey, de ahí pasará a Adelphi Maryland el 7 de marzo y continuará por Columbus - Ohio el 14 de marzo.

Mi cumpleaños lo celebraremos en Estados Unidos.

Así las cosas, se supone que el cantante bumangués estaría separado en su cumpleaños de Paola Jara y Emilia, ya que anunció que tendrá más conciertos en el país norteamericano.

Artículos relacionados Salomón Bustamante Laura de León y Salomón Bustamante sorprenden al dar noticia, ¿no siguen juntos?

¿Por qué Jessi Uribe y Paola Jara decidieron no mostrar el rostro de Emilia?

Jessi Uribe y Paola Jara no han parado de acaparar la atención en redes desde el nacimiento de su hija Emilia, esto porque sus seguidores están locos por conocer el rostro de la menor.

La pareja de cantantes semanas antes del nacimiento de la pequeña anunciaron que habían tomado la decisión de no mostrar el rostro de la pequeña.

Esta decisión la tomaron porque el cantante bumangués ha tenido malas experiencias con sus otros cuatro hijos fruto de su relación con Sandra Barrios, ya que al parecer ha recibido comentarios feos y por eso, prefieren protegerlos a ellos y a Emilia de personas malintencionadas.