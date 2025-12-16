Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jessi Uribe sorprende al revelar cómo va a celebrar su cumpleaños, ¿sin Paola Jara y Emilia?

El cantante Jessi Uribe se sinceró sobre cómo será su celebración de cumpleaños tras su repentina separación con Paola Jara.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jessi Uribe reveló cómo celebrará su cumpleaños
Jessi Uribe podría celebrar su cumpleaños sin Paola Jara. (Fotos AFP: Sergi Alexander y Canal RCN)

Los nombres de Paola Jara y Jessi Uribe han empezado a acaparar las portadas en los últimos días luego que ambos revelaran su tristeza por tener que separase de manera temporal.

Artículos relacionados

¿Paola Jara y Jessi Uribe se separaron?

La cantante bumangués aseguró en sus redes sociales que se encontraba bastante triste porque Jessi había tenido que separarse de ella y de su hija Emilia.

Esta separación se dio porque el artista bumangués tuvo que salir de su casa a cumplir con varios compromisos laborales tras casi un mes de estar en casa acompañando a Paola y a su hija.

Que el papá se tenga que ir a trabajar nos está dando muy duro, Jessi Uribe te amamos.

Esta separación temporal de la pareja ha hecho que sus seguidores se intriguen por saber cómo harán ahora con las festividades importantes como Navidad o celebración de cumpleaños.

Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden al anunciar una separación temporal inesperada
Jessi Uribe reveló cómo celebrará su cumpleaños alejado de Paola Jara. (Foto AFP: Frazer Harrison).

Artículos relacionados

¿Cómo celebrará Jessi Uribe su cumpleaños tras tener que separarse de Paola Jara y Emilia?

Jessi Uribe confesó recientemente que aunque tenía que cumplir con varios compromisos laborales tras estar de vacaciones, dejó claro que pasaría festividades decembrinas con su esposa e hijos.

Sin embargo, en la jornada del 16 de diciembre el cantante bumangués reveló que para su cumpleaños el 22 de marzo estaría de gira fuera de Colombia, exactamente en Estados Unidos.

El cantante confirmó que arrancará su gira el 6 de marzo en Nueva Jersey, de ahí pasará a Adelphi Maryland el 7 de marzo y continuará por Columbus - Ohio el 14 de marzo.

Mi cumpleaños lo celebraremos en Estados Unidos.

Así las cosas, se supone que el cantante bumangués estaría separado en su cumpleaños de Paola Jara y Emilia, ya que anunció que tendrá más conciertos en el país norteamericano.

Artículos relacionados

¿Por qué Jessi Uribe y Paola Jara decidieron no mostrar el rostro de Emilia?

Jessi Uribe y Paola Jara no han parado de acaparar la atención en redes desde el nacimiento de su hija Emilia, esto porque sus seguidores están locos por conocer el rostro de la menor.

La pareja de cantantes semanas antes del nacimiento de la pequeña anunciaron que habían tomado la decisión de no mostrar el rostro de la pequeña.

Esta decisión la tomaron porque el cantante bumangués ha tenido malas experiencias con sus otros cuatro hijos fruto de su relación con Sandra Barrios, ya que al parecer ha recibido comentarios feos y por eso, prefieren protegerlos a ellos y a Emilia de personas malintencionadas.

Jessi Uribe mostró el rostro de Emilia
Jessi Uribe y Paola Jara decidieron no mostrar el rostro de Emilia. (Fotos Canal RCN y Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Maluma causa furor en su comunidad digital. Maluma

Maluma desempolvó un recuerdo de su juventud que enterneció las redes: "el hombre que yo más amo"

Maluma compartió un recuerdo de su juventud junto al hombre que más ama, que reflejó su sencillez y generó emoción en redes.

Shakira sobre haber sanado Shakira

Shakira reveló que todavía no ha sanado tras su ruptura con Piqué: "nunca me curaré"

Shakira se sinceró sobre cómo se encuentra su corazón luego de su polémica ruptura con Gerard Piqué.

Shakira, pique y clara chía Shakira

Shakira rompió el silencio sobre su polémico verso contra Clara Chía

La artista Shakira confesó si se arrepiente sobre la tiradera que hizo contra Gerard Piqué y Clara Chía.

Lo más superlike

Feid dejó sorpresivo mensaje en sus redes Feid

Feid sorprende al hacer impactante anuncio sobre su vida: "Todo tiene su final"

El reguetonero Feid rompió el silencio e hizo importante anuncio para sus seguidores, ¿confirmó ruptura con Karol G?

Novenas día 4 Navidad

Día 4 de la Novena de Aguinaldos: oraciones y reflexión para este 19 de diciembre

Esmeralda Camacho: la violinista de Nodal que intriga por su cercanía con él Christian Nodal

¿Quién es Esmeralda? La violinista de Nodal vinculada sentimentalmente con el cantante

Scream Talento nacional

Él es el actor colombiano que saldrá en la exitosa franquicia de terror Scream 7

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos