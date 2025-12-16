Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Shakira reveló que todavía no ha sanado tras su ruptura con Piqué: "nunca me curaré"

Shakira se sinceró sobre cómo se encuentra su corazón luego de su polémica ruptura con Gerard Piqué.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Shakira sobre haber sanado
Shakira no se ha curado/AFP: Bryan R. Smith

La artista Shakirase sinceró sobre si se ha curado luego de su separación con el exfutbolista Gerard Piqué.

¿Shakira no se ha curado de su ruptura de Piqué?

En entrevista con Vanity Fair la artista fue interrogada sobre si su herida ha sanado, a lo que ella señaló que sus amigos han sido su mayor apoyo en el proceso, pero considera que es algo con lo que vivirá siempre.

Shakira tras pique

"A lo mejor nunca me curaré del todo. Quizás siempre haya una cicatriz que me recuerde las situaciones más amargas, que me recuerde el sufrimiento. Pero he comprendido que se puede ser feliz incluso cuando hay dolor. Es como cuando vas a una fiesta: puedes tener una pequeña ampolla en el pie, pero aun así sigues bailando, ¿no? Pues así es como me siento: estoy bailando con mi dolor a través de la vida", dijo.

Señaló que, ha perdido a personas que amaba, en las que creía, que ha vivido engaños, traiciones, tristeza, esas terribles condiciones humanas que aterrorizan y todo eso lo ha tenido que atravesar y ha sobrevivido.

Asimismo, habló sobre el dolor e indicó que considera que hay varios tipos de dolores.

"Algunos son más fáciles de olvidar, otros más difíciles. Creo que mi forma personal de curarme es comprender que tengo mucho por lo que estar agradecida. Al fin y al cabo, la vida es como una operación matemática: restas por un lado y sumas por el otro", agregó.

¿Shakira está soltera?

La artista mencionó que actualmente está soltera, por lo que desmentiría diversos rumores de posibles romances o reconciliaciones con su expareja Antonio de la Rúa.

Shakira tras su ruptura con Piqué

La barranquillera destacó que, por ahora está enfocada en sus hijos, sus amigos, su familia y disfrutando de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", con la que ha tenido una gran acogida.

Recientemente, anunció que tras culminar sus fechas por Estados Unidos y Latinoamérica continuará por Europa, donde espera también seguir enamorando a sus fanáticos con sus presentaciones en vivo y poder bailar y cantar junto a ellos sus éxitos musicales.

