Sara Corrales presumió su enorme barriguita tras cumplir cinco meses de embarazo

La actriz Sara Corrales presumió a sus millones de fanáticos su barriguita en sus cinco meses de embarazo de su hija Mila, fruto de su matrimonio con el empresario Damián Pasquini.

Artículos relacionados La casa de los famosos Ellos son los 12 famosos que ya están confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026

¿Cómo luce Sara Corrales en su cinco meses de embarazo?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de fanáticos, compartió imágenes luciendo orgullosa de sus avanzado embarazo.

Desde el gimnasio y con ropa deportiva se dejó ver presumiendo su figura en esta nueva etapa de su vida.

"5 meses de embarazo y seguimos cuidándonos: a Mila y a mí porque soy consciente de la importancia de mover el cuerpo en esta etapa tan especial de mi vida. Hacer ejercicio es uno de los regalos más lindos y valiosos que puedo darle a mi hija, hoy y para toda la vida", escribió.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de elogios por su belleza y su embarazo, destacando lo mucho que admiran su estilo de vida saludable.

Sin embargo, algunos no tardaron en criticarla por entrenar tan fuerte durante este proceso, por lo que ella decidió responder al respecto.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocida influencer tras caer de un noveno piso: era adicta a los procedimientos estéticos y tatuajes

¿Por qué Sara Corrales entrena fuerza en su embarazo?

La paisa se mostró realizando sus ejercicios en esta etapa y aprovechó para despejar la duda de muchos de por qué entrena con peso, pues para muchos puede ser riesgoso, a lo que ella reiteró que sus entrenamientos lo hace bajo supervisión médica.

"Yo ya entrenaba antes a un nivel muy alto, mi cuerpo está acostumbrado", dijo.

Agregó que, la fuerza la ayuda a acompañar los cambios que va presentando, además de cuidar su espalda su c*re, el suelo pélv*co y a prepararse mejor para el parto y la recuperación.

Indicó que no entrena para exigirse más porque lo hace de una manera consciente y segura, pues quiere ser una mamá fuerte y saludable, que eso también es un regalo para su bebé.

Artículos relacionados Viral Actor y su esposa fueron hallados muertos en su casa en extrañas circunstancias

Por ahora, Sara Corrales sigue compartiendo detalles de cómo vive su embarazo, después de haberlo soñado por tantos años.