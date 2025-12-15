Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Actor y su esposa fueron hallados muertos en su casa en extrañas circunstancias

El mundo del audiovisual está de luto tras la lamentable partida de Rob Reiner y su esposa Michele Singer.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Mueren Rob Reiner y su esposa
Rob Reiner y su esposa fallecieron/Freepik

El actor y cineasta Rob Reiner fue hallado muerto junto a su esposa en su casa en extrañas circunstancias dejando un vacío enorme en el mundo audiovisual.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa?

Uno de los familiares del productor Rob Reiner emitió un comunicado en el que confirmó la lamentable noticia del deceso del director y su esposa en su casa de Brentwood, Los Ángeles, Estados Unidos.

Murieron Rob Reiner y su esposa

“Anunciamos con profunda pena el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Tenemos el corazón roto por esta repentina pérdida, y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”, escribió en el comunicado.

Por su parte, la alcaldesa Karen Bass decidió pronunciarse sobre el tema y lamentar la pérdida del cineasta y resaltó el gran legado que deja.

“Las contribuciones de Rob Reiner repercuten en la cultura y la sociedad estadounidenses, y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su defensa de la justicia social y económica”, agregó.

Según medio internacionales, la policía local encontró a la famosa pareja sin vida en su casa, donde ambos presentaron lesiones, al parecer, de arm* blanca.

Por ahora, las autoridades correspondientes están en medio de investigaciones para esclarecer los hechos y conocer la verdadera causa de su fallecimiento.

Artículos relacionados

¿Quién era Rob Reiner?

El actor alcanzó la fama con su personaje de Michael “Meathead” Stivic en la producción All in the Family, por cuyo papel logró ser merecedor de dos premios Emmy.

Murio Rob Reiner y su esposa en su casa

En los años 80's dirigió varias películas, entre ellas The Princess Bride, When Harry Met Sally y Misery.

Fue confundador de Castle Rock Entertainment y también dedicó su vida al activismo para causas sociales y políticas.

Artículos relacionados

Tras la noticia del lamentable fallecimiento del cineasta y su esposa miles de fanáticos del actor se pronunciaron en redes sociales, indicando la tristeza que les generó su partida, pero detallando el gran legado que dejó para el mundo del cine.

Asimismo, enviaron mensajes de condolencias y sentido pésame para los familiares en este doloroso momento por la despedida del actor y su esposa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¡Adiós a un cantante y comediante! Murió ícono del entretenimiento de manera inesperada: ¿quién fue? Talento internacional

¡Adiós a un cantante y comediante! Murió ícono del entretenimiento de manera inesperada: ¿quién fue?

El mundo de la comedia y de la música se viste de luto tras el fallecimiento de reconocido artista de manera inesperada.

Kits navideños listos para sorprender: la solución práctica y elegante para regalar esta temporada Navidad

Kits navideños listos para sorprender: la solución práctica y elegante para regalar esta temporada

Los kits navideños listos para regalar de O Boticário ofrecen combinaciones cuidadas, descuentos especiales y una presentación que cautiva desde el inicio.

Marilyn Patiño provoca reacciones con su ingreso a La casa de los famosos Colombia Talento nacional

Los memes y reacciones que dejó la confirmación Marilyn Patiño para La casa de los famosos

La confirmación de Marilyn Patiño para La casa de los famosos Colombia 2026 generó gran revuelo en redes sociales y una lluvia de comentarios.

Lo más superlike

El corte de cabello de Karol G que generó comparaciones con Dora la exploradora Karol G

El radical cambio de look de Karol G generó comparaciones con un personaje animado, ¿cuál?

El radical cambio de look de Karol G se volvió viral generando memes y comparaciones con personaje animado.

J Balvin reapareció y dejó importante anuncio en redes J Balvin

J Balvin hace inesperado anuncio tras sus conciertos en Medellín y Bogotá, ¿qué dijo?

Primeros 12 confirmados de La casa La casa de los famosos

Ellos son los 12 famosos que ya están confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026

'El Gato' Baptista reveló que padece del síndrome de la cueva Salud

¿Qué es el síndrome de la cueva que padece el actor ‘El Gato' Baptista?

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"