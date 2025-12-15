Actor y su esposa fueron hallados muertos en su casa en extrañas circunstancias

El actor y cineasta Rob Reiner fue hallado muerto junto a su esposa en su casa en extrañas circunstancias dejando un vacío enorme en el mundo audiovisual.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocida influencer tras caer de un noveno piso: era adicta a los procedimientos estéticos y tatuajes

¿Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa?

Uno de los familiares del productor Rob Reiner emitió un comunicado en el que confirmó la lamentable noticia del deceso del director y su esposa en su casa de Brentwood, Los Ángeles, Estados Unidos.

“Anunciamos con profunda pena el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Tenemos el corazón roto por esta repentina pérdida, y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”, escribió en el comunicado.

Por su parte, la alcaldesa Karen Bass decidió pronunciarse sobre el tema y lamentar la pérdida del cineasta y resaltó el gran legado que deja.

“Las contribuciones de Rob Reiner repercuten en la cultura y la sociedad estadounidenses, y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su defensa de la justicia social y económica”, agregó.

Según medio internacionales, la policía local encontró a la famosa pareja sin vida en su casa, donde ambos presentaron lesiones, al parecer, de arm* blanca.

Por ahora, las autoridades correspondientes están en medio de investigaciones para esclarecer los hechos y conocer la verdadera causa de su fallecimiento.

Artículos relacionados J Balvin J Balvin sufrió infarto en su más reciente concierto en Medellín, Colombia

¿Quién era Rob Reiner?

El actor alcanzó la fama con su personaje de Michael “Meathead” Stivic en la producción All in the Family, por cuyo papel logró ser merecedor de dos premios Emmy.

En los años 80's dirigió varias películas, entre ellas The Princess Bride, When Harry Met Sally y Misery.

Fue confundador de Castle Rock Entertainment y también dedicó su vida al activismo para causas sociales y políticas.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul lanzó pulla y habló sobre su relación tras ingresar a La casa de los famosos

Tras la noticia del lamentable fallecimiento del cineasta y su esposa miles de fanáticos del actor se pronunciaron en redes sociales, indicando la tristeza que les generó su partida, pero detallando el gran legado que dejó para el mundo del cine.

Asimismo, enviaron mensajes de condolencias y sentido pésame para los familiares en este doloroso momento por la despedida del actor y su esposa.