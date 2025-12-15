Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Los memes y reacciones que dejó la confirmación Marilyn Patiño para La casa de los famosos

La confirmación de Marilyn Patiño para La casa de los famosos Colombia 2026 generó gran revuelo en redes sociales y una lluvia de comentarios.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Marilyn Patiño provoca reacciones con su ingreso a La casa de los famosos Colombia
Marilyn Patiño confirmada para La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

Marylin Patiño se convirtió en la cuarta participante de La casa de los famosos Colombia 2026 confirmada por el Jefe.

Artículos relacionados

¿Cómo confirmaron a Marilyn Patiño para La casa de los famosos Colombia?

 

En la mañana de este 15 de diciembre se reveló el nombre de Marilyn Patiño como nueva participante de La casa de los famosos Colombia.

A través de un video en las redes sociales del Canal RCN se presentó a la actriz como habitante confirmada para la nueva temporada.

Marilyn Patiño se presentó dejando claro que es una mujer directa, sin pelos en la lengua y que no le da miedo decir las cosas que piensa y más cuando no está de acuerdo.

No sirvo para ser hipócrita, uno tiene que ser medido y la sociedad te pide eso y yo no lo tengo , perdón.

La actriz deja claro que quiere que Colombia conozca su historia de vida y personalidad, además, asegura que no tiene miedo a nada porque la vida así se lo ha enseñado.

Me han juzgado, si todo lo que yo tenía miedo a perder ya lo perdí.

Marilyn Patiño entra a La casa de los famosos Colombia 3
La casa de los famosos Colombia confirma el ingreso de Marilyn Patiño. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado la revelación de Marylin Patiño como participante de La casa de los famosos Colombia?

Las revelaciones para La casa de los famosos Colombia tienen a los fanáticos y espectadores del programa del Canal RCN y como era de esperarse esta nueva revelación ha provocado un sinfín de reacciones en redes.

Carla Giraldo y varias celebridades han reaccionado a la confirmación de Marilyn Patiño, en donde se han mostrado demasiado emocionados con su ingreso al reality del Canal RCN.

Asimismo, un sinfín de internautas han reaccionado al ingreso de la actriz al reality, asegurando que con ella la polémica, diversión y contenido estaban asegurados.

Siento que no voy a dormir con esta casa; esto se puso re denso; Estoy entre Johanna Fadul, Marilyn y Maiker; esa mujer es candela. Comentaron algunos internautas.

Artículos relacionados

¿Cuándo empieza La casa de los famosos Colombia 2026?

Ya van once participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 revelados, los primeros ocho participantes fueron elegidos por el público a través de sus votos.

Estos fueron: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith y Yuli Ruiz.

Ahora el Jefe de La casa de los famosos Colombia ha empezado a mostrar sus cartas de habitantes elegidos por él, en donde ya se conocen cuatro nombres: Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul y Marylin Patiño.

Hasta el momento la fecha de estreno de La casa de los famosos Colombia 3 sigue siendo todo un misterio, pero pronto se revelará.

Si no te quieres perder ningún detalle de La casa de los famosos Colombia 2026, te invitamos a estar atento a las redes y web del Canal RCN y SuperLike.com.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Muere papá de Selena Quintanilla. Talento internacional

Hermano de Selena Quintanilla reveló más detalles de la muerte de su papá: "la vida es injusta"

A.B. Quintanilla recuerda a Selena al hablar de la muerte de su papá y confiesa una triste coincidencia. "Se me rompió el corazón", dijo.

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

El fallecimiento de la actriz de doblaje de 'Los Simpson' fue confirmado por sus hijos a través de redes sociales, generando conmoción.

Betty, la fea y Ryan Castro captados juntos Betty la fea

Se viraliza video de protagonista de Betty, la fea junto a Ryan Castro bailando, ¿el multiverso?

La inesperada aparición de la icónica protagonista de Yo soy Betty, la fea, Ana María Orozco, al lado de Ryan Castro despierta curiosidad.

Lo más superlike

Fans analizan cada detalle tras las misteriosas publicaciones de Karol G Feid

Esta sería la pista que pondría en duda los rumores de separación entre Karol G y Feid

Las recientes publicaciones de Karol G desataron rumores de ruptura con Feid, aunque pequeños detalles han reavivado teorías sobre su relación.

Marilyn Patiño entra a La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

El Jefe confirma a Marilyn Patiño como nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 3

Sofía Avendaño Sofía Avendaño

¿Sofía Avendaño va para La casa de los famosos Colombia 2026 aunque sea exparticipante?

'El Gato' Baptista reveló que padece del síndrome de la cueva Salud

¿Qué es el síndrome de la cueva que padece el actor ‘El Gato' Baptista?

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"