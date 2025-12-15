Los memes y reacciones que dejó la confirmación Marilyn Patiño para La casa de los famosos

Marylin Patiño se convirtió en la cuarta participante de La casa de los famosos Colombia 2026 confirmada por el Jefe.

¿Cómo confirmaron a Marilyn Patiño para La casa de los famosos Colombia?

En la mañana de este 15 de diciembre se reveló el nombre de Marilyn Patiño como nueva participante de La casa de los famosos Colombia.

A través de un video en las redes sociales del Canal RCN se presentó a la actriz como habitante confirmada para la nueva temporada.

Marilyn Patiño se presentó dejando claro que es una mujer directa, sin pelos en la lengua y que no le da miedo decir las cosas que piensa y más cuando no está de acuerdo.

No sirvo para ser hipócrita, uno tiene que ser medido y la sociedad te pide eso y yo no lo tengo , perdón.

La actriz deja claro que quiere que Colombia conozca su historia de vida y personalidad, además, asegura que no tiene miedo a nada porque la vida así se lo ha enseñado.

Me han juzgado, si todo lo que yo tenía miedo a perder ya lo perdí.

La casa de los famosos Colombia confirma el ingreso de Marilyn Patiño. (Foto del Canal RCN)

¿Qué reacciones ha dejado la revelación de Marylin Patiño como participante de La casa de los famosos Colombia?

Las revelaciones para La casa de los famosos Colombia tienen a los fanáticos y espectadores del programa del Canal RCN y como era de esperarse esta nueva revelación ha provocado un sinfín de reacciones en redes.

Carla Giraldo y varias celebridades han reaccionado a la confirmación de Marilyn Patiño, en donde se han mostrado demasiado emocionados con su ingreso al reality del Canal RCN.

Asimismo, un sinfín de internautas han reaccionado al ingreso de la actriz al reality, asegurando que con ella la polémica, diversión y contenido estaban asegurados.

Siento que no voy a dormir con esta casa; esto se puso re denso; Estoy entre Johanna Fadul, Marilyn y Maiker; esa mujer es candela. Comentaron algunos internautas.

¿Cuándo empieza La casa de los famosos Colombia 2026?

Ya van once participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 revelados, los primeros ocho participantes fueron elegidos por el público a través de sus votos.

Estos fueron: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith y Yuli Ruiz.

Ahora el Jefe de La casa de los famosos Colombia ha empezado a mostrar sus cartas de habitantes elegidos por él, en donde ya se conocen cuatro nombres: Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul y Marylin Patiño.

Hasta el momento la fecha de estreno de La casa de los famosos Colombia 3 sigue siendo todo un misterio, pero pronto se revelará.

Si no te quieres perder ningún detalle de La casa de los famosos Colombia 2026, te invitamos a estar atento a las redes y web del Canal RCN y SuperLike.com.