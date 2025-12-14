Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermano de Selena Quintanilla reveló más detalles de la muerte de su papá: "la vida es injusta"

A.B. Quintanilla recuerda a Selena al hablar de la muerte de su papá y confiesa una triste coincidencia. "Se me rompió el corazón", dijo.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Muere papá de Selena Quintanilla.
A.B. Quintanilla recuerda a Selena al hablar de la muerte de su papá. (Fotos de AFP)

A.B. Quintanilla, hermano de Selena Quintanilla, expresó el profundo dolor que atraviesa tras el fallecimiento de su padre, don Abraham Quintanilla, a los 86 años.

¿Qué se sabe de la muerte del papá de Selena Quintanilla?

El también cantante y productor estadounidense, de 62 años, fue uno de los primeros en confirmar la noticia del fallecimiento de don Abraham. Aunque la causa de la muerte no ha sido revelada oficialmente, una reconocida periodista aseguró que padecía presión alta y diabetes.

Muere Abraham, papá de Selena Quintanilla y su hijo confirma el deceso.
Muere Abraham, papá de Selena Quintanilla.

Abraham Quintanilla III, conocido artísticamente como A.B., confesó que la muerte de Selena, ocurrida hace casi tres décadas, se convirtió en una lucha diaria para él; sin embargo, aseguró que nunca imaginó que la partida de su padre la sentiría de una manera distinta.

Reveló que, tras la muerte de su hermana, la presencia de su padre le brindaba seguridad, pues su amor y su guía siempre estuvieron presentes, algo con lo que ahora ya no podrá contar.

“Él era un hueso duro de roer, pero en este negocio hay que serlo. Desde el principio nos enseñó eso a Selena y a mí”, expresó.

El 31 de marzo de 1995 falleció la talentosa cantante Selena Quintanilla | Foto: Rachel Murray | Getty Images via AFP
El 31 de marzo de 1995 falleció la talentosa cantante Selena Quintanilla | Foto: Rachel Murray | Getty Images via AFP

El productor musical manifestó que su corazón se rompió en “un millón de pedazos” y también se refirió al dolor que atraviesa su madre, doña Marcella Ofelia Samora.

“Lo siento mucho por mi mamá, que tiene que vivir con el dolor de perder a su hija y ahora a su esposo. La vida es tan injusta”, dijo.

Además, reveló que el fallecimiento ocurrió el mismo día de su cumpleaños, por lo que una fecha que antes era especial ahora quedará marcada por el dolor.

“Hoy es mi cumpleaños y ahora, por el resto de mi vida, esta fecha estará ligada a una tragedia: perder a mi padre. Gracias a todos los que han enviado sus condolencias”, concluyó.

¿Quién es la mamá de Selena Quintanilla?

Doña Marcella Ofelia Samora es mexicoestadounidense y estuvo casada durante más de 60 años con Abraham Quintanilla. La pareja contrajo matrimonio en 1963 y tuvo tres hijos: A.B., Selena y Suzette Quintanilla.

Fans de la familia Quintanilla lamentan la muerte del papá de Selena | Photo by Frank Casimiro / AFP.
Fans de la familia Quintanilla lamentan la muerte del papá de Selena | Photo by Frank Casimiro / AFP.

Marcella y Abraham fueron un pilar fundamental en el inicio de la carrera musical de sus hijos, apoyándolos desde sus primeros pasos en la industria.

Suzette Quintanilla, la otra hermana de Selena, también se pronunció tras la muerte de su padre. Compartió un comunicado en nombre de toda la familia, en el que lo describió como un hombre de familia entregado y destacó su apoyo incondicional en la vida profesional de Selena y de sus demás hijos, así como su compromiso con preservar el legado de la Reina del Tex-Mex.

