Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

J Balvin homenajeó a Jorge Barón en pleno concierto y le pidió la ‘patadita de la buena suerte’

J Balvin subió al icónico presentador del Show de las estrellas al escenario y le agradeció por confiar en él cuando muy pocos lo hacían.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Balvin conmovió al rendirle un sentido homenaje a Jorge Barón, quien fue una de las primeras personas en abrirle las puertas cuando apenas comenzaba su carrera
Balvin conmovió al rendirle un sentido homenaje a Jorge Barón, quien fue una de las primeras personas en abrirle las puertas cuando apenas comenzaba su carrera/ Archivo AFP Meg Oliphant y Archivo RCN

J Balvin vivió uno de los momentos más emotivos de su concierto ‘Ciudad Primavera’ al rendirle un sentido homenaje a Jorge Barón, el icónico presentador de El Show de las Estrellas, quien fue una de las primeras personas en abrirle las puertas cuando apenas comenzaba su camino en la música.

En los primeros minutos del espectáculo, el artista paisa detuvo el concierto para invitar a Jorge Barón a subir al escenario, desatando una ovación inmediata por parte del público. Con visible emoción, Balvin tomó el micrófono y recordó cómo, años atrás, el presentador confió en él cuando todavía no era una figura reconocida del género urbano, brindándole un espacio en su histórico programa y ayudando a impulsar su carrera.

J Balvin le pidió a Jorge Barón una actualización de 'La patadita de la buena suerte'
J Balvin le pidió a Jorge Barón una actualización de 'La patadita de la buena suerte'/ Archivo AFP: KEVIN WINTER

Artículos relacionados

¿Cómo fue el homenaje que le hizo J Balvin a Jorge Barón en su concierto en Bogotá?

“Gracias por creer en mí cuando casi nadie lo hacía”, expresó Balvin frente a miles de asistentes, destacando también el legado de Jorge Barón como impulsor de generaciones enteras de artistas colombianos. En sus palabras, el cantante resaltó el papel fundamental que el presentador ha tenido en la música del país, al abrir escenarios y oportunidades para talentos que hoy brillan a nivel nacional e internacional.

Uno de los momentos más simbólicos de la noche llegó cuando J Balvin, fiel a la tradición popularizada por El Show de las Estrellas, le pidió a Jorge Barón que le diera la famosa “patadita de la buena suerte”. El gesto, cargado de nostalgia y significado, fue recibido entre aplausos, risas y emoción por parte del público, que celebró el encuentro entre dos figuras queridas de la cultura popular colombiana.

J Balvin recibió múltiples elogios por su sentido homenaje a Jorge Barón en pleno concierto en Bogotá

Aunque los tiempos han cambiado, el corazón del antioqueño parece no olvidar a quienes estuvieron con y para él en sus inicios, por ello, para muchos fue un gesto muy humano y noble que tuviera ese gesto de respeto y cariño por uno de los hombres que por décadas ha sido parte de la carrera de tatos artistas.

Entre los comentarios destacaron con nostalgia las épocas de oro del presentador y hasta hubo reflexiones al respecto donde muchos se autoinvitaron a no dejar en el olvido a personajes que han aportado tanto a la cultura del entretenimiento y la música en Colombia.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

En total, 17 artistas se sumaron a la celebración musical, convirtiendo el show en una verdadera cumbre del género urbano J Balvin

¿Quiénes fueron los invitados de J Balvin en Bogotá? Así fue el concierto

El artista paisa J Balvin marcó un hito con su concierto 'Ciudad Primavera' y se listó, según fans, entre los mejores conciertos de Colombia en el 2025.

J Balvin se presenta en los Premios Latin GRAMMY 2020 el 15 de noviembre de 2020 en Miami, Florida. J Balvin

J Balvin sufrió caída en pleno concierto en Bogotá: así quedó registrado

En redes sociales empezó a circular el momento en el que el cantante J Balvin sufrió incidente mientras interpretaba uno de sus éxitos.

J Balvin se sinceró previo a su concierto en El Campín J Balvin

J Balvin rompió el silencio previo a su concierto en El Campín y dejó emotivo mensaje

El cantante J Balvin se sinceró previo a su gran concierto en Bogotá y se comparó con Goku de Dragon Ball: aquí la razón.

Lo más superlike

Karina García y Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Karina García opinó sin filtros sobre la relación de Yaya Muñoz y José Rodríguez, ¿qué dijo?

La modelo e influenciadora Karina García no se guardó nada y dio a conocer si está de acuerdo con que dividan sus gastos en 50/50.

Se viene una nueva revelación por parte del Jefe de La casa de los famosos Colombia. Conoce las pistas Johanna Fadul

Nueva revelación para La casa de los famosos dejó a Johanna Fadul con la boca abierta: ¡Mira las pistas!

'El Gato' Baptista reveló que padece del síndrome de la cueva Salud

¿Qué es el síndrome de la cueva que padece el actor ‘El Gato' Baptista?

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"