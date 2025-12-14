J Balvin homenajeó a Jorge Barón en pleno concierto y le pidió la ‘patadita de la buena suerte’

J Balvin vivió uno de los momentos más emotivos de su concierto ‘Ciudad Primavera’ al rendirle un sentido homenaje a Jorge Barón, el icónico presentador de El Show de las Estrellas, quien fue una de las primeras personas en abrirle las puertas cuando apenas comenzaba su camino en la música.

En los primeros minutos del espectáculo, el artista paisa detuvo el concierto para invitar a Jorge Barón a subir al escenario, desatando una ovación inmediata por parte del público. Con visible emoción, Balvin tomó el micrófono y recordó cómo, años atrás, el presentador confió en él cuando todavía no era una figura reconocida del género urbano, brindándole un espacio en su histórico programa y ayudando a impulsar su carrera.

J Balvin le pidió a Jorge Barón una actualización de 'La patadita de la buena suerte'/ Archivo AFP: KEVIN WINTER

Artículos relacionados Influencers Muere reconocida influencer tras caer de un noveno piso: era adicta a los procedimientos estéticos y tatuajes

¿Cómo fue el homenaje que le hizo J Balvin a Jorge Barón en su concierto en Bogotá?

“Gracias por creer en mí cuando casi nadie lo hacía”, expresó Balvin frente a miles de asistentes, destacando también el legado de Jorge Barón como impulsor de generaciones enteras de artistas colombianos. En sus palabras, el cantante resaltó el papel fundamental que el presentador ha tenido en la música del país, al abrir escenarios y oportunidades para talentos que hoy brillan a nivel nacional e internacional.

Uno de los momentos más simbólicos de la noche llegó cuando J Balvin, fiel a la tradición popularizada por El Show de las Estrellas, le pidió a Jorge Barón que le diera la famosa “patadita de la buena suerte”. El gesto, cargado de nostalgia y significado, fue recibido entre aplausos, risas y emoción por parte del público, que celebró el encuentro entre dos figuras queridas de la cultura popular colombiana.

J Balvin recibió múltiples elogios por su sentido homenaje a Jorge Barón en pleno concierto en Bogotá

Aunque los tiempos han cambiado, el corazón del antioqueño parece no olvidar a quienes estuvieron con y para él en sus inicios, por ello, para muchos fue un gesto muy humano y noble que tuviera ese gesto de respeto y cariño por uno de los hombres que por décadas ha sido parte de la carrera de tatos artistas.

Entre los comentarios destacaron con nostalgia las épocas de oro del presentador y hasta hubo reflexiones al respecto donde muchos se autoinvitaron a no dejar en el olvido a personajes que han aportado tanto a la cultura del entretenimiento y la música en Colombia.