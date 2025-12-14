J Balvin sufrió caída en pleno concierto en Bogotá: así quedó registrado

En la noche del pasado sábado 13 de diciembre, el cantante J Balvin puso a vibrar la capital del país al cumplir con un show que puso a cantar a miles de asistentes que se dieron cita en el estadio El Campín, sin embargo, en medio de su presentación, el cantante sufrió una caída que no pasó desapercibida entre el público.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocida influencer tras caer de un noveno piso: era adicta a los procedimientos estéticos y tatuajes

¿Qué le pasó a J Balvin en su más reciente concierto en Bogotá?

Como era de esperarse, el incidente quedó registrado en videos que fueron publicados por los mismos fanáticos del artista, en los que quedó en evidencia el comentado momento.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe hizo un house tour de su nueva casa tras anunciar repentina separación con Paola Jara

En las grabaciones, se puede apreciar con detalle cómo en medio de una de sus interpretaciones, el cantante empieza a saltar enérgicamente al ritmo de la canción, sin embargo, segundos después se desploma y queda tendido en el suelo.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón presumió su excéntrica casa: así es por dentro

¿Cómo fue la caída de J Balvin durante su concierto en Bogotá?

Lo que sin duda ha sido tema de conversación entre los internautas y por supuesto entre quienes tuvieron la posibilidad de presenciar este momento, es cómo pese al accidente, Balvin jamás dejó de cantar, incluso, mientras seguía sentado.

J Balvin sufrió caída durante concierto en Bogotá. Foto | Meg Oliphant.

Poco después de su caída, el antioqueño se puso nuevamente de pie y, como si nada hubiera pasado, continuó con su repertorio, demostrando con este gesto su profesionalismo y que su prioridad es ofrecer un show impecable a sus fans.

¿Quiénes fueron los artistas invitados al concierto de J Balvin en Bogotá?

El concierto, que hace parte de su gira Made in Colombia – Ciudad Primavera, contó con una amplia lista de invitados que encendieron aún más la noche para los miles de asistentes.

Entre los artistas que se sumaron al espectáculo sobresalieron figuras del género urbano como Justin Quiles y Lenny Tavárez, quienes compartieron tarima con el paisa; además, nombres como Nio García, Jory Boy, Zion, Jiggy Drama y Reykon también subieron al escenario para interpretar sus éxitos o colaborar con Balvin, generando uno de los momentos más vibrantes del show.

Circulan videos en los que quedó registrada la caída de J Balvin. Foto | Arturo Holmes.

Otro de los momentos que marcaron esta inolvidable noche fue la sorpresa de Valentina Ferrer, su novia, junto a su hijo Río, pues de manera inesperada aparecieron en el escenario y protagonizaron un emotivo momento que fue ovacionado por el público.