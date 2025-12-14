Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

J Balvin sufrió caída en pleno concierto en Bogotá: así quedó registrado

En redes sociales empezó a circular el momento en el que el cantante J Balvin sufrió incidente mientras interpretaba uno de sus éxitos.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
J Balvin se presenta en los Premios Latin GRAMMY 2020 el 15 de noviembre de 2020 en Miami, Florida.
J Balvin vivió accidente durante concierto. Foto | Alexander Tamargo.

En la noche del pasado sábado 13 de diciembre, el cantante J Balvin puso a vibrar la capital del país al cumplir con un show que puso a cantar a miles de asistentes que se dieron cita en el estadio El Campín, sin embargo, en medio de su presentación, el cantante sufrió una caída que no pasó desapercibida entre el público.

Artículos relacionados

 

¿Qué le pasó a J Balvin en su más reciente concierto en Bogotá?

Como era de esperarse, el incidente quedó registrado en videos que fueron publicados por los mismos fanáticos del artista, en los que quedó en evidencia el comentado momento.

Artículos relacionados

En las grabaciones, se puede apreciar con detalle cómo en medio de una de sus interpretaciones, el cantante empieza a saltar enérgicamente al ritmo de la canción, sin embargo, segundos después se desploma y queda tendido en el suelo.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la caída de J Balvin durante su concierto en Bogotá?

Lo que sin duda ha sido tema de conversación entre los internautas y por supuesto entre quienes tuvieron la posibilidad de presenciar este momento, es cómo pese al accidente, Balvin jamás dejó de cantar, incluso, mientras seguía sentado.

J Balvin habla con los medios durante una conferencia de prensa previa a la carrera nocturna Bass Pro Shops de la NASCAR Cup Series en el Bristol Motor Speedway.
J Balvin sufrió caída durante concierto en Bogotá. Foto | Meg Oliphant.

Poco después de su caída, el antioqueño se puso nuevamente de pie y, como si nada hubiera pasado, continuó con su repertorio, demostrando con este gesto su profesionalismo y que su prioridad es ofrecer un show impecable a sus fans.

¿Quiénes fueron los artistas invitados al concierto de J Balvin en Bogotá?

El concierto, que hace parte de su gira Made in Colombia – Ciudad Primavera, contó con una amplia lista de invitados que encendieron aún más la noche para los miles de asistentes.

Entre los artistas que se sumaron al espectáculo sobresalieron figuras del género urbano como Justin Quiles y Lenny Tavárez, quienes compartieron tarima con el paisa; además, nombres como Nio García, Jory Boy, Zion, Jiggy Drama y Reykon también subieron al escenario para interpretar sus éxitos o colaborar con Balvin, generando uno de los momentos más vibrantes del show.

J Balvin asiste a la celebración del 40.º aniversario de G-SHOCK en el Hammerstein Ballroom.
Circulan videos en los que quedó registrada la caída de J Balvin. Foto | Arturo Holmes.

Otro de los momentos que marcaron esta inolvidable noche fue la sorpresa de Valentina Ferrer, su novia, junto a su hijo Río, pues de manera inesperada aparecieron en el escenario y protagonizaron un emotivo momento que fue ovacionado por el público.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Balvin conmovió al rendirle un sentido homenaje a Jorge Barón, quien fue una de las primeras personas en abrirle las puertas cuando apenas comenzaba su carrera Jorge Barón

J Balvin homenajeó a Jorge Barón en pleno concierto y le pidió la ‘patadita de la buena suerte’

J Balvin subió al icónico presentador del Show de las estrellas al escenario y le agradeció por confiar en él cuando muy pocos lo hacían.

En total, 17 artistas se sumaron a la celebración musical, convirtiendo el show en una verdadera cumbre del género urbano J Balvin

¿Quiénes fueron los invitados de J Balvin en Bogotá? Así fue el concierto

El artista paisa J Balvin marcó un hito con su concierto 'Ciudad Primavera' y se listó, según fans, entre los mejores conciertos de Colombia en el 2025.

J Balvin se sinceró previo a su concierto en El Campín J Balvin

J Balvin rompió el silencio previo a su concierto en El Campín y dejó emotivo mensaje

El cantante J Balvin se sinceró previo a su gran concierto en Bogotá y se comparó con Goku de Dragon Ball: aquí la razón.

Lo más superlike

Karina García y Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Karina García opinó sin filtros sobre la relación de Yaya Muñoz y José Rodríguez, ¿qué dijo?

La modelo e influenciadora Karina García no se guardó nada y dio a conocer si está de acuerdo con que dividan sus gastos en 50/50.

Se viene una nueva revelación por parte del Jefe de La casa de los famosos Colombia. Conoce las pistas Johanna Fadul

Nueva revelación para La casa de los famosos dejó a Johanna Fadul con la boca abierta: ¡Mira las pistas!

'El Gato' Baptista reveló que padece del síndrome de la cueva Salud

¿Qué es el síndrome de la cueva que padece el actor ‘El Gato' Baptista?

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"