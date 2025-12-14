Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Margarita Rosa de Francisco se casó por tercera vez: así fue la boda frente al mar

En la mañana de este domingo 14 de diciembre, la actriz Margarita Rosa de Francisco presumió video de su boda con Will Van Der Vlugt.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Margarita Rosa De Francisco recibe el premio a Mejor Actriz por su papel en la película 'El Paraíso
Margarita Rosa de Francisco contrajo matrimonio por tercera vez. Foto | Canal RCN.

En la mañana de este domingo 14 de diciembre, Margarita Rosa de de Francisco sorprendió en redes sociales al anunciar con un emotivo video que contrajo matrimonio con Will Van Der Vlugt, luego de más de 15 años de relación.

¿Margarita Rosa de Francisco se casó?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la brillante actriz ha construido una enorme comunidad de miles de seguidores, presumió una grabación de lo que fue la ceremonia que se llevó a cabo a la orilla del mar.

De acuerdo con las imágenes, la celebración de la boda tuvo lugar en una playa y en medio de un ambiente muy ínt1mo y tranquilo, “…y vivieron felices para siempre”, escribió la intérprete en la descripción del post.

Allí, también se puede apreciar que, para esta solemne ocasión Margarita Rosa optó por un vestido largo de color beige en el que quedó reflejado ese estilo auténtico que desde siempre la ha caracterizado. Por su parte, Van Der Vlugt eligió un traje de color similar al de su esposa, combinado con una camisa blanca que llevó por fuera del pantalón.

Margarita Rosa De Francisco en Café con Aroma de Mujer.
La actriz Margarita Rosa De Francisco se casó con Will Van Der Vlugt. Foto | Canal RCN.

¿Quién es el esposo de Margarita Rosa de Francisco?

El sí definitivo de la pareja se dio luego de más de 15 años de relación, tiempo que, de acuerdo con Margarita, fue suficiente para darse cuenta que encontró al hombre con el que quería compartir el resto de su vida.

Cabe señalar que, días previos a que se llevará a cabo la boda, la también escritora y filósofa, generó expectativa en su cuenta personal al hacer un conteo regresivo que inició 10 días antes de la celebración, “Diez, nueve, ocho… ya casi”, decía.

¿Cuáles son los exesposos de Margarita Rosa de Francisco?

La legendaria actriz recordada por dar vida a Gaviota, en ‘Café Con Aroma de Mujer’, se casó por primera vez con el cantante Carlos Vives en el 1998, sin embargo, este matrimonio llegó a su fin dos años después.

Más adelante, en 2003, de Francisco contrajo matrimonio con el empresario Daniel Castello, aunque esa relación también concluyó en menos de un año.

Margarita Rosa De Francisco en Café con Aroma de Mujer.
Margarita Rosa De Francisco presumió su bosa en redes. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, la unión de la pareja desató decenas de mensajes por parte de los internautas quienes amorosamente enviaron sus más sinceros deseos en este nuevo camino que acaban de emprender como recién casados.

