¿Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, se va para otro reinado? Su respuesta causó impresión

Vanessa Pulgarín regresó a Colombia después de su participación en Miss Universo 2025. La modelo paisa era de las favoritas para ganar el concurso y logró escalar hasta el top 12.

¿Por qué Vanessa Pulgarín fue popular en Miss Universo 2025?

Uno de los motivos por los que Vanessa Pulgarín se volvió famosa se dio en el desfile preliminar cuando hizo un giro en traje de playa que replicaron masivamente en redes sociales.

A partir de ello, la colombiana ganó más fuerza y aunque no logró llegar a top finalista de Miss Universo, su participación se mantuvo. Por este motivo, le preguntaron a Miss Universe Colombia sobre si seguirá en reinados o qué será de su vida.

Vanessa Pulgarín destacó en Miss Universo 2025 | Foto del Canal RCN.

¿Vanessa Pulgarín volverá a los reinados?

Al volver a Colombia, Vanessa Pulgarín retomó sus labores y ha estado en gira de medios. La reina de todos los colombianos ha estado hablando sobre su experiencia a nivel internacional, pero también acerca de sus proyectos y lo que quiere para su vida.

En ese orden de ideas, la también influencer antioqueña reveló en charla con Radio 1, de RCN Radio, que su etapa en reinados culminó y, por tal razón, se prevé que no seguirá concursando.

"La experiencia es increíble porque yo creo que mi sueño era estar en Miss Universo, ya lo logré, entonces, que bueno darle oportunidad a otras experiencias. Yo creo que ya el tema de los reinados culminó en este proceso, porque ese era mi sueño: Miss Universo", confesó Vanessa Pulgarín.

Así las cosas, para los fans y seguidores de Vanessa, quienes pedían volverla a ver en un reinado, puede que eso no se materialice porque Miss Universe Colombia quiere explorar nuevos caminos para su vida.

¿Qué le gustaría hacer a Vanessa Pulgarín después de Miss Universo 2025?

En diálogo con el matutino de Buen día, Colombia, del Canal RCN, la modelo comentó que le gustaría incursionar en el mundo de la actuación, también mencionó la presentación y hasta la posibilidad de ser parte de un reality.

Es resumen, a Vanessa Pulgarín le gusta el mundo de las pantallas y el espectáculo.