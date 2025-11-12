Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vanessa Pulgarín reveló las secuelas que le dejó Miss Universo 2025: "Me están acompañando"

En una dinámica de RCN Radio, Vanessa Pulgarín se sinceró sobre afectación que le dejó el certamen de Miss Universo 2025.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín reveló las secuelas que le dejó Miss Universo 2025 | Foto del Canal RCN.

Vanessa Pulgarín retomó sus apariciones como Miss Universe Colombia. Esto después de su participación semanas atrás en Miss Universo 2025.

La Miss Universe Colombia se convirtió en un símbolo para muchas mujeres y niñas que anhelas ser reinas de belleza, además de que fue de las que más destacó en el importante certamen internacional.

Una de las recientes visitas que realizó la modelo fue a RCN Radio, allí se sumó una popular dinámica de redes sociales en la que terminó hablando sobre su salud.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín retomó como Miss Universe Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Vanessa Pulgarín aceptó el reto de mostrar lo que carga en su bolso. En un comienzo, expuso varios de sus accesorios, pero luego finalizó dando a conocer lo que está haciendo por un problema físico que experimentó en Miss Universo 2025.

Lo primero que contó Vanessa Pulgarín fue que en su bolso hay audífonos, pues confesó que es melómana y le gusta escuchar música a todo momento.

Asimismo, otro infaltable en su bolso es la billetera y también una cámara. Sí, la Miss Universe Colombia 2025 carga una cámara; de hecho, puntualizó que es algo indispensable para ella.

"Yo, que soy reina, modelo y creadora de contenido, la cámara no me puede faltar", precisó.

Junto a la cámara, una luz sencilla también carga en su bolso. En edición, el brillo de labios es un accesorio más.

¿Qué secuelas de salud le dejó Miss Universo 2025 a Vanessa Pulgarín?

No obstante, la atención recayó en lo último que expuso Vanessa Pulgarín, pues la reina paisa dio a conocer que está tomando pastillas, lo cual hace parte de un medicamento por afecciones que sufrió en medio de Miss Universo 2025.

Vanessa Pulgarín
Miss Universo afectó a Vanessa Pulgarín | Foto del Canal RCN.

"Unas pastillas porque resulta que tengo una inflamación en la columna después del reinado, por tanto tacón, así que ahí me están acompañando en el bolso", concluyó la reina de todos los colombianos.

Así las cosas, no todo es color rosa en el mundo de la belleza, pues hay momentos en los que la salud se ve comprometida y hay que cuidarse.

