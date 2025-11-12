Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Christian Nodal exige saber en qué gasta Cazzu el dinero entregado para su hija Inti

Christian Nodal abrió un proceso legal para conocer a detalle cómo se ha invertido el dinero que asegura haber entregado para su hija Inti.

Sharik Guzmán
El lío legal entre Christian Nodal y Cazzu continúa escalando y ahora crece el interés del cantante mexicano por conocer con exactitud cómo están siendo utilizados los recursos económicos que asegura haber entregado para la manutención de su hija, Inti.

¿Por qué Christian Nodal insiste en esclarecer el uso del dinero destinado a su hija?

De acuerdo con sus abogados existe preocupación respecto a si las sumas aportadas, que ascenderían a varios millones de pesos mexicanos, que fueron aplicadas de manera directa al bienestar de la menor.

El comunicado divulgado por su abogado indica que el cantante desea asegurarse de que todo lo que ha entregado realmente se esté invirtiendo en necesidades esenciales, cuidados y calidad de vida de Inti.

Además, se recalca que otra de las finalidades de este proceso legal es garantizar que la niña obtenga la nacionalidad mexicana, un trámite para el que Christian Nodal afirma no haber recibido colaboración por parte de Cazzu.

¿Qué explicó la defensa de Christian Nodal sobre la demanda y sus objetivos?

El abogado de Christian compartió un mensaje en medios donde subrayó que se ha malinterpretado el sentido de la demanda, pues no busca modificar acuerdos económicos ni imponer nuevos términos de convivencia.

El punto central, según su versión, es aclarar dudas fundadas sobre el uso adecuado de los recursos otorgados desde el nacimiento de Inti y se mencionaba que Christian Nodal habría entregado más de 12 millones en total a Cazzu.

¿Qué otros factores tienen en cuenta Christian Nodal para realizar estas reclamaciones a Cazzu?

Según su testimonio, ha solicitado a Cazzu en varias ocasiones la autorización para gestionar el pasaporte mexicano de Inti y los documentos necesarios para que la menor pueda ingresar sin inconvenientes a Estados Unidos.

Cazzu y Nodal están en una disputa legal.
Cazzu y Nodal están en una disputa legal por su hija Inti. (Foto Cristina Quicler/AFP)

Pero afirma que cada vez que aborda el tema, la conversación termina desviándose hacia exigencias adicionales relacionadas con la manutención y aunque ninguno de los dos artistas ha dado declaraciones directas adicionales, la situación sigue captando la atención del público.

Por ahora, Christian Nodal insiste en obtener respuestas precisas sobre el destino del dinero entregado.

