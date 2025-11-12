Manuela Gómez y Campanita confiesan a quiénes no quisieran ver en La casa de los famosos 3

Ya son dos los participantes confirmados de manera directa por el Jefe, y sus elecciones dejan ver que tiene varios nombres reservados que llegarán listos para mover la casa y hacer que esta temporada sea más picante que nunca.

¿A quién no quisieran ver en La casa de los famosos 3 Manuela Gómez y Campanita?

Manuela Gómez reveló que no quisiera ver a Yina Calderón, asegurando que “no son muy compatibles”.

La creadora de contenido agregó que le da alergia la gente falsa y que prefiere a quienes dicen las cosas “directo a la yugular”, sin rodeos ni máscaras.

Asimismo, en el video donde se confirmó su participación, Manuela habló de manera frontal sobre Yina Calderón y dejó claro que no le interesa nada relacionado con ella

“¿Yina Calderón? No me importa ni me interesa”, afirmó en el video.

Manuela no quiere ver a Yina en la casa, ya que "no son compatibles". (Foto Canal RCN)

Para muchos, su respuesta no fue sorpresa, ya que la enemistad entre ambas exprotagonistas es ampliamente conocida. Aunque su conflicto comenzó en 2013, ha continuado durante años con diferentes encuentros, discusiones públicas y hasta enfrentamientos físicos.

Aun así, hubo un tiempo en el que ambas fueron amigas, pero un negocio fallido terminó por distanciarlas definitivamente.

Por su parte, Yina Calderón también se refirió recientemente al ingreso directo de Manuela a la casa y afirmó que este acceso se dio porque “hubiera perdido” en votaciones, recordando la temporada pasada cuando Manuela no alcanzó el porcentaje necesario para entrar.

En cuanto a Campanita, él confesó que no quisiera ver a Valentino dentro de la casa. Aunque no lo conoce personalmente, siente que es alguien “engreído y prepotente”, características con las que —según dijo— no suele llevarse bien.

No obstante, admitió que en el reality todo puede pasar y que, si le toca convivir con él, no estará predispuesto, ya que prefiere dejar que la convivencia fluya.

Campanita no quiere ver a Valentino en La casa de los famosos Col 3. (Foto Canal RCN)

¿Quién es Valentino, la persona que Campanita no quiere ver en La casa de los famosos col 3?

Valentino Lázaro es un influencer que ha ganado notoriedad en redes por su estilo y su personalidad directa. Aunque ya tenía una comunidad sólida, su cercanía con Cara Rodríguez lo llevó a una exposición mucho mayor, especialmente cuando decidió apoyarla públicamente en medio de la separación entre ella y el cantante Beéle.

Durante esa polémica, Valentino y Cara usaron sus plataformas para contar su versión de lo ocurrido entre Cara, su expareja y la nueva relación del cantante con Isabella Ladera.

La conversación generó tanto revuelo que, en una entrevista, Valentino reveló haber ganado más de 250 millones de pesos en ventas de productos gracias a la visibilidad que le dio este momento en redes.

¿Cuáles son las estrategias de Manuela Gómez y Campanita en La casa de los famosos?

Manuela aseguró que “el juego empezó hace rato” y que llega completamente preparada.

Por su parte, Campanita explicó que cada participante entra con una estrategia bajo la manga, pero que la suya será “estar en todos lados como el río”.

“La mía es estar aquí y acá como el río. [...] hay rocas grandes o pequeñas, el río fluye por su corriente. Así voy a estar yo: aquí y acá, pero fluyendo”, señaló.

Manuela también confesó qué es lo que definitivamente no soportaría dentro de la casa: las faltas de respeto. Además, reveló que le afecta profundamente cuando las cosas no salen como las espera.

Campanita, por su lado, afirmó que no tolera la prepotencia, los engreídos ni a quienes buscan pasar por encima de los demás.

¿Cuál es la mayor fortaleza de Campanita y Manuela Gómez dentro de la casa?

Campanita reveló que su mayor fortaleza es ser él mismo: auténtico, extrovertido y alegre. Además, aseguró que no teme decir lo que piensa y que, cuando algo no le parece, es directo y lo expresa de frente, una característica que considera clave para moverse dentro del reality.

Por su parte, Manuela confesó que su mayor fortaleza es su fuerza, tanto emocional como personal. Afirmó que sigue siendo una persona sincera y directa, pero que en esta ocasión buscará expresar las cosas de una mejor manera. Según ella, esta nueva etapa llega con una Manuela más evolucionada, una versión que —asegura— a todos les encantará ver dentro de la competencia.