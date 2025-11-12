Valentina Taguado reveló el incómodo momento que vivió al trabajar con la mujer que se metió con su novio

Valentina Taguado, locutora y conductora del programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, sorprendió a su audiencia al compartir una experiencia personal que la puso a prueba tanto en lo profesional como en lo emocional.

Valentina Taguado confesó en ¿Qué hay pa' dañar? que vivió un momento laboral incómodo junto a una mujer por problemas personales. (Foto Canal RCN)

Taguado relató un episodio que vivió durante la grabación de un podcast y que dejó en evidencia su capacidad para marcar límites entre el trabajo y la vida privada.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado al tener que trabajar con una mujer que se metió con su novio?

La revelación se dio en medio de la conversación con su compañera Johana Velandia, donde Valentina narró cómo tuvo que enfrentarse a una situación inesperada: trabajar junto a una mujer que, tiempo atrás, se había involucrado con la pareja que ella tenía en ese momento.

Valentina contó que no tenía conocimiento previo de la participación de esa mujer en el podcast y que se enteró de su presencia antes de iniciar.

Según contó Valentina, la mujer mantenía una relación con otra persona, pero aun así se involucró con quien era su pareja.

A pesar de la incomodidad y de que no le caía nada bien, Valentina decidió poner por encima su profesionalismo y continuar con el trabajo.

“Descubrí que puedo ser muy profesional”, expresó Valentina Taguado.

Además, Valentina afirmó que defendió las posturas de la mujer cuando sintió que se estaban burlando de ella por su labor, demostrando que su compromiso con el trabajo estaba por encima de cualquier diferencia personal.

¿Cómo fue el trato de Valentina Taguado hacia la mujer que se metió con su novio una vez terminaron de trabajar juntas?

También aseguró que al finalizar, la mujer intentó conversar con ella, pero Valentina fue clara en que no lo permitiría, pues no estaba dispuesta a fingir amistad con alguien que había cruzado un límite tan personal.

La locutora aseguró que la experiencia le dejó una gran enseñanza y reforzó su capacidad de separar lo laboral de lo personal y mantener la dignidad en todo momento.

Expresó que jamás enfrentaría a otra mujer por un hombre, ya que si él tomó la decisión de involucrarse con alguien más, ella simplemente lo respeta y se aleja sin discutir y que le da pena rebajarse de esa manera por amor.

Por su parte, Johana Velandia complementó la conversación con una reflexión, señalando que si un hombre no le presta atención desde el inicio, ella sigue adelante sin darle importancia.

Ambas coincidieron en que lo fundamental es mantener la autoestima y no permitir que situaciones sentimentales afecten el rumbo profesional.