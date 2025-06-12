Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Macarena, hija de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, impresiona con su talento en la tela acrobática

Macarena, hija de Maleja Restrepo y Tatán Mejía, impresionó en redes sociales al mostrar destreza en la tela acrobática.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Macarena, hija de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, impresiona.
Macarena, hija de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, impresiona con su habilidad para la danza aérea. (Foto de Tatán Mejía y Maleja Restrepo Canal RCN) (Foto de la acróbata Freepik)

La creatividad y la disciplina no tienen edad, y así lo demostró Macarena, la hija menor de Tatán Mejía y Maleja Restrepo.

Maleja Restrepo se emociona por la habilidad de Macarena.
Maleja Restrepo se emociona por la habilidad de Macarena en la tela acrobática. (Fotos de Maleja Restrepo y Tatán Mejía Canal RCN) (Fotos de la acróbata Freepik)

Artículos relacionados

La pequeña se ha convertido en protagonista de un momento que generó admiración en redes sociales, al mostrar una habilidad en la danza aérea o tela acrobática.

¿Cómo logró Macarena, hija de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, tanta seguridad en la danza aérea?

La energía de Macarena llamó la atención de los internautas, quienes quedaron cautivados por la seguridad con la que se desenvuelve en una práctica que exige fuerza, concentración y técnica.

En el video, con gran destreza, Macarena explica paso a paso los movimientos, ofrece consejos para evitar quemaduras y hasta recomienda la ropa adecuada para lograr una mejor experiencia en la práctica.

“Me encantó”, expresó Maleja Restrepo en el video.

¿Qué fue lo que más sorprendió a Maleja Restrepo sobre la habilidad de Macarena en la danza aérea?

El momento más impactante llega cuando Macarena queda suspendida de cabeza y realiza un giro que sorprendió no solo a los seguidores, sino también a su madre, Maleja Restrepo, quien grabó el clip y no ocultó su emoción al ver la habilidad de su hija.

La reacción de Maleja fue inmediata: aplausos y palabras de orgullo que acompañaron la demostración.

Artículos relacionados

La publicación se convirtió en un reflejo del talento y la confianza de la pequeña.

Además, Macarena no dudó en responder con seguridad cuando su madre le preguntó si creía que ella podría hacer lo mismo, diciéndole que sí.

A su corta edad, la niña transmite pasión por la danza aérea y una capacidad de enseñanza que sorprendió gratamente a los seguidores.

Artículos relacionados

La mezcla de orgullo, apoyo y admiración convirtió el video en un ejemplo de cómo la crianza puede fomentar la confianza y el desarrollo de habilidades desde temprana edad.

Este episodio se suma a los momentos que la familia Mejía Restrepo comparte en redes sociales, donde la autenticidad y la alegría son protagonistas.

Maleja Restrepo se mostró orgullosa de su hija menor.
Maleja Restrepo se mostró orgullosa de su hija menor al realizar una acrobacia. (Fotos de Tatán Mejía y Maleja Restrepo Canal RCN) (Foto de la acróbata Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Asaf y Yina Calderón Yina Calderón

Asaf reaccionó a nuevos rumores tras su romance con Yina Calderón

Asaf se pronunció luego de ver diversos montajes que le hicieron con Yina Calderón tras haberse involucrado con ella.

Mariana Pajón celebra su primera semana como mamá. Mariana Pajón

Mariana Pajón comparte un emotivo momento en su nueva etapa como mamá: "Ya una semana contigo"

Mariana Pajón celebra su primera semana como mamá con una tierna publicación en redes que conmovió a sus seguidores.

Marcela Reyes y Exotic Marcela Reyes

Marcela Reyes y Exotic revelaron detalles de su polémica ruptura tras reencuentro

Marcela Reyes y Exotic hablaron luego de su polémica y viral ruptura que dio tanto de qué hablar.

Lo más superlike

Ángela Aguilar habla sobre cómo enfrenta críticas Ángela Aguilar

Ángela Aguilar habla sin filtros sobre las críticas y el futuro de su matrimonio con Christian Nodal

Ángela Aguilar habló de su relación con Christian Nodal, cómo enfrenta el hate en redes y lo que se sabe de su boda religiosa.

Feid reaviva rumores de ruptura con Karol G Feid

El mensaje de Feid que desató especulaciones sobre ruptura con Karol G: “¡Confirmado, terminaron!”

Las posibles consecuencias que enfrentaría Ninel Conde al repetir su intervención estética Talento internacional

Ninel Conde planea repetir intervención estética: estos serían los riesgos

Muere la madre biológica de Guillermo Celis. Talento nacional

Jugador del Junior se viste de luto por la pérdida de su madre tras un accidente de tránsito en Córdoba

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?