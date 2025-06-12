Macarena, hija de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, impresiona con su talento en la tela acrobática

La creatividad y la disciplina no tienen edad, y así lo demostró Macarena, la hija menor de Tatán Mejía y Maleja Restrepo.

Maleja Restrepo se emociona por la habilidad de Macarena en la tela acrobática. (Fotos de Maleja Restrepo y Tatán Mejía Canal RCN) (Fotos de la acróbata Freepik)

La pequeña se ha convertido en protagonista de un momento que generó admiración en redes sociales, al mostrar una habilidad en la danza aérea o tela acrobática.

¿Cómo logró Macarena, hija de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, tanta seguridad en la danza aérea?

La energía de Macarena llamó la atención de los internautas, quienes quedaron cautivados por la seguridad con la que se desenvuelve en una práctica que exige fuerza, concentración y técnica.

En el video, con gran destreza, Macarena explica paso a paso los movimientos, ofrece consejos para evitar quemaduras y hasta recomienda la ropa adecuada para lograr una mejor experiencia en la práctica.

“Me encantó”, expresó Maleja Restrepo en el video.

¿Qué fue lo que más sorprendió a Maleja Restrepo sobre la habilidad de Macarena en la danza aérea?

El momento más impactante llega cuando Macarena queda suspendida de cabeza y realiza un giro que sorprendió no solo a los seguidores, sino también a su madre, Maleja Restrepo, quien grabó el clip y no ocultó su emoción al ver la habilidad de su hija.

La reacción de Maleja fue inmediata: aplausos y palabras de orgullo que acompañaron la demostración.

La publicación se convirtió en un reflejo del talento y la confianza de la pequeña.

Además, Macarena no dudó en responder con seguridad cuando su madre le preguntó si creía que ella podría hacer lo mismo, diciéndole que sí.

A su corta edad, la niña transmite pasión por la danza aérea y una capacidad de enseñanza que sorprendió gratamente a los seguidores.

La mezcla de orgullo, apoyo y admiración convirtió el video en un ejemplo de cómo la crianza puede fomentar la confianza y el desarrollo de habilidades desde temprana edad.

Este episodio se suma a los momentos que la familia Mejía Restrepo comparte en redes sociales, donde la autenticidad y la alegría son protagonistas.