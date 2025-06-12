Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famoso influencer colombiano relata cómo una montaña rusa le sacó un cálculo renal

El famoso influencer colombiano contó que, por consejo de Ryan Castro, una montaña rusa lo ayudó a expulsar un molesto cálculo renal.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
JuanDa relató cómo una montaña rusa le ayudó a erradicar un cálculo renal
Influencer confesó cómo una montaña rusa lo ayudó a superar un cálculo renal. (Fotos: Freepik)

Las redes sociales no paran de reír con el curioso video de un famoso influencer colombiano, quien relató que, siguiendo el consejo del cantante paisa Ryan Castro, decidió subirse a una montaña rusa para intentar deshacerse de un cálculo renal.

¿Cuál es el influencer colombiano que contó que una montaña rusa lo ayudó a expulsar un cálculo renal?

Se trata de nada más y nada menos que de Juan David Morales Carranza, más conocido en el mundo de las redes sociales como JuanDa.

JuanDa relató cómo una montaña rusa le ayudó a erradicar un cálculo renal
El influencer colombiano divirtió y sorprendió a sus fans con su historia del cálculo renal. (Foto: Emma McIntyre/Getty Images for Netflix/AFP)

Por medio de sus redes sociales, el influencer colombiano de 27 años de edad contó a sus seguidores cómo tras conocer que tenía un cálculo renal en uno de sus riñones, decidió dejarlo en su cuerpo.

Sin embargo, con el paso de los días el cálculo comenzó a afectar su salud. Por eso, después de ver un video en redes, revisar varios estudios sobre el tema y seguir el consejo del intérprete de 'Botapafo', decidió viajar al parque de diversiones de Disney en Estados Unidos para subirse a la montaña rusa que, según dicen, ayuda a expulsar cálculos renales.

¿Logró JuanDa expulsar su cálculo renal?

De acuerdo a los videos que compartió en su cuenta de Instagram, donde suma más de siete millones de seguidores, JuanDa documentó su viaje a Disney y detalló cómo disfrutó del parque y cómo casi no logra subirse a la famosa montaña rusa, debido a que presentaba fallas repentinas y tuvo que ser revisada en diversas ocasiones.

Aun así, contra todo pronóstico, consiguió subir. Y aunque no creía mucho en la teoría, en un segundo video contó que, a la mañana siguiente, al ir a hacer sus necesidades, terminó expulsando el cálculo renal.

¿Cómo reaccionaron en redes a los videos de JuanDa sobre su cálculo renal?

Como era de esperarse, el creador de contenido documentó todo el proceso con su característico humor, comparando la expulsión del cálculo renal con un doloroso parto y bromeando con que la “piedrita” era como su hijo. Incluso la guardó como recuerdo y afirmó que ahora hacía parte de su familia.

Ante esto, muchos de sus seguidores aplaudieron su creatividad y comentaron que jamás imaginaron que Ryan Castro terminaría siendo parte de esta peculiar historia.

Ni en mis peores sueños me imaginé ver a Ryan Castro recibiendo la noticia de que Juanda expulsó un cálculo renal y que además va dedicado a él y su familia", "¿Por qué aparecía Ryan Castro de nada? jajaja" y "Que te hagan una ecografía para ver si es o no es niño o niña", fueron algunos de los comentarios.

JuanDa relató cómo una montaña rusa le ayudó a erradicar un cálculo renal
Fans de JuanDa se sorprendieron de que el influencer llamara a Ryan Castro para contarle su historia. (Foto izquierda: Presley Ann/Getty Images for Netflix/AFP | Foto derecha: Foto: Mireya Acierto/Getty Images/AFP)
