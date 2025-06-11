Así fue el debut actoral de JuanDa junto a Ryan Castro: hicieron importante anuncio

El reconocido creador de contenido bogotano JuanDa reapareció en redes sociales con un anuncio que emocionó a sus seguidores. El joven influenciador venía dando de qué hablar tras participar como actor en un video del cantante urbano Ryan Castro y decidió romper el silencio con su característico sarcasmo para contar su experiencia.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri sufrió ataque en el rostro en medio de un evento público: todo quedó en video

¿Cómo fue el debut actoral del creador de contenido JuanDa?

En redes sociales comenzaron a circular cortos audiovisuales del rodaje en el que participó el creador de contenido JuanDa, generando gran curiosidad entre sus seguidores, por esto, luego de que el resultado final de este proyecto fuera lanzado al público, el influenciador rompió el silencio para contar su experiencia.

Así fue la actuación de JuanDa al lado de Ryan Castro que causó revuelo en redes. (Foto AFP: Presley Ann).

De esta manera, con su característico sarcasmo, JuanDa mencionó que no había querido mencionar esta participación debido a que era penoso. Sin embargo, al notar que muchos de sus seguidores le estaban enviando contenido relacionado a su debur decidió contar cómo vivió esta experiencia.

Artículos relacionados Talento internacional Detienen a reconocida presentadora de televisión por estar implicada en la muerte de su madre

"Yo no le había contado nada de esto, porque usted sabe que yo soy penoso, pero ya me han escrito muchas personas que me vieron en un anuncio actuando y que la rompí”

Según manifestó, aunque el tiempo en pantalla no había sido mucho y su dialogo no fue nada complicado, consideró que hubo mucho trabajo para lograr un resultado perfecto.

“La verdad no sé si fue para tanto, pero hubo mucho trabajo para llegar a esto, yo lloré, hubo noches en vela y me encantó el resultado"

¿Cuál fue el anuncio que hizo Ryan Castro en compañía de JuanDa?

El video en cuestión hacia parte del anuncio oficial del tour musical del cantante urbano Ryan Castro que tendrá por nombre ‘De regreso a casa’ y que tendrá como escenario a su primer estadio nada más y nada menos que en su natal Medellín. El convierto se llevará a cabo el Estadio Atanasio Girardot el próximo 25 de abril del 2026.

Así fue el debut actoral de JuanDa al participar en el nuevo anuncio de Ryan Castro. (Foto AFP: Emma McIntyre).

“Ya salimos a la venta con mi primer estadio, corra a comprar su entrada ya mismo, esto es un sueño de todos, este concierto es del barrio, del ghetto, la farra más hpta de todo Medellín. Los espero a todos el 25 de abril”.