Florinda Meza en el ojo del huracán tras arremeter contra los periodistas, esto dijo

Nuevamente, Florinda Meza estuvo en el centro de la polémica tras lanzar fuertes declaraciones en las que cuestionó a los periodistas que abordan a las figuras públicas en los aeropuertos.

¿Por qué Florinda Meza causó revuelo en las últimas horas?

En medio de una entrevista que la recordada actriz del ‘Chavo del 8’ concedió al periodista Ernesto Buitrón, la mujer expresó contundentemente la molestia que le produce la manera en la que la prensa aborda a las personas famosas en este tipo de lugares, dejando claro que, desde su punto de vista, esto no se puede considera como una entrevista.

“A la prensa yo la trato muy bien siempre, pero hay personas que tienen consigna tal vez, no sé por quién los contrata, pero eso no me parece periodismo”, fueron las palabras de la actriz, quien agregó que en estos espacios todos hablan al mismo tiempo y no se puede escuchar bien, “para colmo, soy sorda, me atarantan y no sé a quién contestar”.

De acuerdo con la intérprete, la presencia de cámaras y micrófonos en este lugar, lleva a que se pierda el carácter profesional de la entrevista, especialmente porque además se pierde la oportunidad para responder de forma ordenada a todas las preguntas que lanzan los comunicadores.

¿Qué dijo Florinda Meza sobre los periodistas durante una entrevista?

Así mismo, la mujer que dio vida a ‘Doña Florinda”, manifestó que, en su opinión existen muchos temas interesantes que se pueden abordar sin necesidad de caer en formatos que se vuelven un poco invasivos.

En medio de este espacio, también se dio la oportunidad de hablar sobre el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños,pues allí la intérprete reveló lo que significó para ella perder al hombre con el que compartió muchos años de vida.

“Falleció Roberto y todo se paró. Ya los dos últimos años de Roberto para mí fueron mortales, yo trataba de sobrevivir a la tragedia de ver, porque es dolorosísimo ver que tu pareja se va consumiendo día con día y que no se puede hacer nada”, comentó.

Finalmente, la legendaria actriz mexicana, contó que tras enfrentar esta dolorosa pérdida, intentó reactivar su carrera profesional, sin embargo, la llegada de la pandemia la llevó a un periodo aún más difícil.