Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Detienen a reconocida presentadora de televisión por estar implicada en la muerte de su madre

La reconocida presentadora de televisión fue detenida en su residencia tras ser la principal sospechosa de la muerte de su madre.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La presentadora de televisión ha sido señalada como la principal sospechosa en la muerte de su madre. (Fotos: Freepik)

Un nuevo escándalo sacude las redes sociales, luego de que diversos medios informaran sobre la detención de una reconocida presentadora de televisión, señalada como la principal sospechosa de la muerte de su madre de 80 años.

Artículos relacionados

¿Quién es la presentadora de televisión detenida por presuntamente estar implicada en la muerte de su madre?

Se trata de la periodista estadounidense Angelynn "Angie" Mock, de 47 años, reconocida por haber sido durante varios años el rostro de importantes canales de televisión.

Según informaron las autoridades de Kansas, estado donde reside la comunicadora, fue arrestada tras ser señalada como la principal sospechosa del fallecimiento de su madre, Anita Avers, de 80 años, el pasado 31 de octubre.

La mujer, actualmente bajo custodia en el Departamento de Policía del Condado de Sedgwick, en Wichita, podría quedar en libertad bajo fianza, ya que la ley le otorga ese derecho.

Artículos relacionados

¿Por qué la presentadora de televisión Angelynn “Angie” Mock es acusada de estar implicada en la muerte de su madre?

Según medios internacionales como People, la noche del 31 de octubre la presentadora habría herido a su madre con un *rma blanca durante un altercado familiar.

Angie Mock aseguró que actuó en defensa propia, aunque no ofreció detalles sobre las circunstancias que la llevaron a hacerlo.

Detienen a famosa presentadora de televisión tras ser la sospechosa de la muerte de su madre de 80 años
La presentadora de televisión aseguró haber actuado en defensa propia. (Foto: Freepik)

Esa misma noche, la comunicadora contactó a los servicios de emergencia utilizando el teléfono que le prestó un hombre que pasaba junto a su novia cerca del lugar donde ocurrió el trágico hecho.

A pesar de que la mujer de 80 años fue trasladada con signos vitales a un hospital, lamentablemente falleció poco después de su ingreso.

Artículos relacionados

¿Quién es Angelynn "Angie" Mock?

Angelynn "Angie" Mock es una periodista y presentadora de televisión estadounidense de 47 años, reconocida por su destacada trayectoria en medios de comunicación.

Durante varios años trabajó en el canal FOX2, donde condujo y cubrió programas relacionados con salud, bienestar y deportes, además de desempeñarse como reportera en diversas coberturas especiales.

Mock se ganó el cariño del público por su carisma y profesionalismo frente a las cámaras.

Sin embargo, recientemente su nombre ha acaparado titulares tras verse involucrada en un caso judicial que ha generado gran impacto en el mundo del entretenimiento y el periodismo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Escándalo previo al cierre de “Stranger Things”: Millie Bobby Brown acusa a David Harbour Viral

Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour en el rodaje de ‘Stranger Things’: Esto se sabe

Millie Bobby Brown habría hecho graves denuncias contra el actor David Harbour antes del rodaje final de Stranger Things.

Reconocido influenciador causa preocupación por su grave estado de salud: “Estoy angustiado” Talento nacional

Reconocido influenciador colombiano causa preocupación por su grave estado de salud: “Estoy angustiado”

Famoso influenciador colombiano atraviesa por un complicado estado de salud por la pérdida de uno de sus oídos.

Mujer le raya el carro a su pareja por infiel y se viraliza en redes. Viral

VIDEO viral: mujer le raya el carro a su pareja por serle infiel y divide opiniones en redes

El hecho se presentó en Villavicencio y la mujer que le rayó el carro a su pareja le dejó sacó varios trapitos al sol con esos ‘grafitis’.

Lo más superlike

Selena Gomez y Benny Blanco Selena Gómez

Selena Gómez reveló lo que sintió el día siguiente de su boda: "Pensé que me iba a morir"

A semanas de su boda, Selena Gómez reveló que, tras decir “sí, acepto”, un pensamiento aterrador invadió su mente, sorprendiendo a todos.

La emotiva despedida en vivo de Valentina Taguado, Johana Velandia con Hassam tras su renuncia. Hassam

Valentina Taguado y Johana Velandia se despiden en vivo de Hassam con emotiva videollamada

Evaluna Montaner afección de salud Evaluna Montaner

¿Qué son aftas bucales, afección que sufre Evaluna Montaner?

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021. Talento internacional

Fátima Bosch, Miss México, rompió el silencio y denunció al director de Miss Universo en Tailandia

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero