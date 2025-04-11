Detienen a reconocida presentadora de televisión por estar implicada en la muerte de su madre

Un nuevo escándalo sacude las redes sociales, luego de que diversos medios informaran sobre la detención de una reconocida presentadora de televisión, señalada como la principal sospechosa de la muerte de su madre de 80 años.

¿Quién es la presentadora de televisión detenida por presuntamente estar implicada en la muerte de su madre?

Se trata de la periodista estadounidense Angelynn "Angie" Mock, de 47 años, reconocida por haber sido durante varios años el rostro de importantes canales de televisión.

Según informaron las autoridades de Kansas, estado donde reside la comunicadora, fue arrestada tras ser señalada como la principal sospechosa del fallecimiento de su madre, Anita Avers, de 80 años, el pasado 31 de octubre.

La mujer, actualmente bajo custodia en el Departamento de Policía del Condado de Sedgwick, en Wichita, podría quedar en libertad bajo fianza, ya que la ley le otorga ese derecho.

¿Por qué la presentadora de televisión Angelynn “Angie” Mock es acusada de estar implicada en la muerte de su madre?

Según medios internacionales como People, la noche del 31 de octubre la presentadora habría herido a su madre con un *rma blanca durante un altercado familiar.

Angie Mock aseguró que actuó en defensa propia, aunque no ofreció detalles sobre las circunstancias que la llevaron a hacerlo.

La presentadora de televisión aseguró haber actuado en defensa propia. (Foto: Freepik)

Esa misma noche, la comunicadora contactó a los servicios de emergencia utilizando el teléfono que le prestó un hombre que pasaba junto a su novia cerca del lugar donde ocurrió el trágico hecho.

A pesar de que la mujer de 80 años fue trasladada con signos vitales a un hospital, lamentablemente falleció poco después de su ingreso.

¿Quién es Angelynn "Angie" Mock?

Angelynn "Angie" Mock es una periodista y presentadora de televisión estadounidense de 47 años, reconocida por su destacada trayectoria en medios de comunicación.

Durante varios años trabajó en el canal FOX2, donde condujo y cubrió programas relacionados con salud, bienestar y deportes, además de desempeñarse como reportera en diversas coberturas especiales.

Mock se ganó el cariño del público por su carisma y profesionalismo frente a las cámaras.

Sin embargo, recientemente su nombre ha acaparado titulares tras verse involucrada en un caso judicial que ha generado gran impacto en el mundo del entretenimiento y el periodismo.