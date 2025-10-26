Muere bebé de reconocida presentadora de televisión: "llegaste a este mundo por un breve momento"

Una reconocida presentadora de televisión está de luto tras perder a su bebé a pocos días de nacido. A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora se despidió de su hijo con un emotivo mensaje.

¿Quién es la reconocida presentadora de televisión que se le murió un bebé?

Se trata de la periodista guatemalteca Stefany González, quien ha revelado por medio de su cuenta de Instagram de 62 mil seguidores que perdió a su hijo a los 15 minutos de haber nacido.

La presentadora había compartido unos meses antes, junto a su pareja, algunas fotografías y videos donde mostraban que esperaban a su hijo, a quien llamarían Johan Isaac.

Aunque sus manitas no pudieron abrazarnos por mucho tiempo, su alma pura nos llenó de amor, paz en esos pequeños minutos que pasamos juntos y nos enseñó el verdadero significado de la vida", dijo en medio de una publicación que escribió en su cuenta de Instagram.

¿De qué murió el bebé de la presentadora de televisión Stefany González?

Aún se desconocen las causas de la muerte del bebé, pues la presentadora solo mencionó que el pequeño parecía sufrir algún dolor, sin ofrecer más detalles.

Sin embargo, el emotivo mensaje que le dedicó a su hijo en la misma red social ha generado miles de reacciones, conmoviendo a sus seguidores por la profunda emoción que transmite la comunicadora.

La presentadora de televisión compartió un emotivo mensaje para despedir a su bebé. (Foto: Freepik)

¿Qué dice el mensaje con el que la presentadora de televisión Stefany González se despidió de su bebé?

En su mensaje, Stefany relata con gran emoción que, tras el nacimiento de su hijo, fue a visitarlo a su cuarto. Al verlo dormido, pudo abrazarlo y hablarle, y pocos minutos después el pequeño partió de este mundo.

Su corazón valiente esperó hasta conocerte, hasta sentir tu piel, tu voz, tu amor… y entonces, en ese instante sagrado, pudo descansar en paz. Johan vino con una misión tan silenciosa como poderosa: tocar el alma de sus padres con una ternura infinita, y aunque su paso fue breve, su presencia fue profundamente significativa".

Sus palabras no dudaron en llamar la atención de varias personalidades cercanas a la presentadora, quienes en medio de varios mensajes le hicieron saber su más sentido pésame.