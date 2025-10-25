Luisa Fernanda W anunció que se va de México y explicó por qué: ¡No aguantó más!

Luisa Fernanda W, la creadora de contenido y una de las más reconocidas del país, compartió una noticia que dejó a todos sus seguidores emocionados.

¿Cuál fue la noticia de Luisa Fernanda W que dejó emocionados a sus fans?

La paisa, quien desde hace unos meses vive en México junto a su esposo Pipe Bueno y sus dos hijos, busca una expansión profesional. Aunque ya tenían éxito en Colombia, querían seguir creciendo aún más.

La creadora de contenido solía compartir mucho sobre su día a día y su vida personal y familiar, pero en los últimos tiempos sus redes han tomado un giro distinto.

Recientemente reapareció para contarles a sus seguidores que está muy enfocada en su parte profesional y, aunque no dio detalles de lo que está haciendo, sí reveló una noticia que emocionó a más de uno.

Luisa Fernanda compartió con sus más de 19 millones de seguidores que se está preparando para hacer un viaje con su familia y celebrar el cumpleaños de sus hijos.

Luisa Fernanda W anuncia viaje con su familia. (Foto: Canal AFP)

¿Cuál fue la reacción de los fans a la noticia de Luisa Fernanda W?

En sus historias de Instagram, la influencer reveló que están preparando las maletas para embarcarse en uno de los famosos cruceros de Disney, donde celebrarán el cumpleaños de Domenic, quien cumple tres años el 27 de octubre, y el de Máximo, quien cumple cinco el 28 de octubre.

Por supuesto, la información generó reacciones muy positivas, además de pedidos para que la influencer vuelva a tener más presencia en redes sociales. Los niños, quienes siempre se roban el protagonismo por sus ocurrencias, fueron los más comentados por los fans.

Y aunque Luisa es muy reservada y se mantiene alejada de la polémica, recientemente reaccionó al enfrentamiento que se dio tras el Stream Fighters, en el que Yina Calderón renunció ante Andrea Valdiri.

“Show hay muchos, pero hay valores que no se negocian: respeto, compromiso y coherencia”, fue la crítica que dejó Luisa.

Mientras tanto, Pipe Bueno se ha mostrado muy centrado en su carrera musical, recientemente se le vio en el Festival Popular al Parque 2025 en Bogotá.