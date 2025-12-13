Cristiano Ronaldo debutaría en el cine en la famosa saga ‘Fast & Furious’: esto se sabe

Cristiano Ronaldo se ha apoderado de las tendencias en los últimos días luego de revelarse que podría saltar del fútbol a la pantalla grande.

¿Cristiano Ronaldo pasará del fútbol a la actuación?

Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más influyentes y mediáticos de la historia, estaría muy cerca de dar el salto a la industria cinematográfica.

Según versiones que circulan en medios internacionales y redes sociales, el delantero participaría en una película de una popular saga de Hollywood, lo que marcaría su incursión formal como actor.

En redes salió a la luz que Cristiano Ronaldo podría aparecer en la famosa saga de 'Rápidos y Furiosos'.

Cristiano Ronaldo podría estar en 'Fast & Furious'. (AFP)

¿Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo estará en Fast & Furious?

El actor estadounidense Vin Diesel sorprendió al revelar que el futbolista portugués tendría un papel especial en la próxima entrega de Rápidos y Furiosos. Según explicó, el personaje fue pensado exclusivamente para Cristiano Ronaldo.

“Muchos se preguntaban si él haría parte de la película. Tengo que decirles que es auténtico y que ya hemos escrito un personaje para él”, afirmó Diesel en una publicación en redes sociales, en la que además compartió una fotografía junto al astro del fútbol.

De no presentarse contratiempos en su estreno, Rápidos y Furiosos 11 marcaría el cierre definitivo de la exitosa saga y llevaría por título Fast Forever (Rápido para siempre).

A lo largo de sus diferentes entregas, la franquicia no solo ha contado con Vin Diesel como protagonista, sino también con un elenco de reconocidas figuras de Hollywood como Dwayne Johnson (The Rock), Paul Walker, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, John Cena, Jason Statham, Elsa Pataky, entre otros.



Cabe resaltar que, es tradición que famosas celebridades aparezcan como invitados en estas películas algunos de ellos han sido Don Omar, Romeo Santos, Nicky Jam, Ozuna, Tego Calderón, entre otros.

¿Qué ha dicho Cristiano Ronaldo de su participación en 'Rápidos y Furiosos'?

Aunque hasta el momento no hay una confirmación oficial por parte del futbolista ni de las productoras involucradas, los rumores apuntan a que su papel estaría relacionado con escenas de acción, un terreno en el que su disciplina física y presencia imponente jugarían a su favor.

No sería la primera vez que Ronaldo explora el mundo audiovisual, pues ya ha participado en comerciales, documentales y proyectos ligados al entretenimiento.