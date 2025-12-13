Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Cristiano Ronaldo debutaría en el cine en la famosa saga ‘Fast & Furious’: esto se sabe

¡De la Champions a Hollywood! Vin Diesel reveló que tiene un papel para Cristiano Ronaldo en la próxima película de ‘Fast & Furious’.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Cristiano Ronaldo debutaría en Fast and Furious
Cristiano Ronaldo podría aparecer en Rápidos y Furiosos. (AFP: Mohammed Alshehri y AFP: Frazer Harrison)

Cristiano Ronaldo se ha apoderado de las tendencias en los últimos días luego de revelarse que podría saltar del fútbol a la pantalla grande.

Artículos relacionados

¿Cristiano Ronaldo pasará del fútbol a la actuación?

Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más influyentes y mediáticos de la historia, estaría muy cerca de dar el salto a la industria cinematográfica.

Según versiones que circulan en medios internacionales y redes sociales, el delantero participaría en una película de una popular saga de Hollywood, lo que marcaría su incursión formal como actor.

En redes salió a la luz que Cristiano Ronaldo podría aparecer en la famosa saga de 'Rápidos y Furiosos'.

Cristiano Ronaldo sobre su amor por Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo podría estar en 'Fast & Furious'. (AFP)

Artículos relacionados

¿Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo estará en Fast & Furious?

El actor estadounidense Vin Diesel sorprendió al revelar que el futbolista portugués tendría un papel especial en la próxima entrega de Rápidos y Furiosos. Según explicó, el personaje fue pensado exclusivamente para Cristiano Ronaldo.

“Muchos se preguntaban si él haría parte de la película. Tengo que decirles que es auténtico y que ya hemos escrito un personaje para él”, afirmó Diesel en una publicación en redes sociales, en la que además compartió una fotografía junto al astro del fútbol.

De no presentarse contratiempos en su estreno, Rápidos y Furiosos 11 marcaría el cierre definitivo de la exitosa saga y llevaría por título Fast Forever (Rápido para siempre).

A lo largo de sus diferentes entregas, la franquicia no solo ha contado con Vin Diesel como protagonista, sino también con un elenco de reconocidas figuras de Hollywood como Dwayne Johnson (The Rock), Paul Walker, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, John Cena, Jason Statham, Elsa Pataky, entre otros.


Cabe resaltar que, es tradición que famosas celebridades aparezcan como invitados en estas películas algunos de ellos han sido Don Omar, Romeo Santos, Nicky Jam, Ozuna, Tego Calderón, entre otros.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Cristiano Ronaldo de su participación en 'Rápidos y Furiosos'?

Aunque hasta el momento no hay una confirmación oficial por parte del futbolista ni de las productoras involucradas, los rumores apuntan a que su papel estaría relacionado con escenas de acción, un terreno en el que su disciplina física y presencia imponente jugarían a su favor.

No sería la primera vez que Ronaldo explora el mundo audiovisual, pues ya ha participado en comerciales, documentales y proyectos ligados al entretenimiento.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue

El mundo del cine se viste de luto tras confirmarse la muerte de reconocido actor en las últimas horas de manera inesperada.

Manuela Gómez reveló cómo enfrentará La casa de los famosos Colombia 2026 Manuela Gómez

Manuela Gómez reveló si llegará con un personaje a La casa de los famosos Colombia

Manuela Gómez habló con la verdad y reveló si llegará con máscaras o personajes a La casa de los famosos Colombia 2026.

Johanna Fadul reaccionó a su participación en La casa de los famosos Colombia Johanna Fadul

Johanna Fadul rompió el silencio tras confirmarse que estará en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Johanna Fadul se sinceró tras confirmarse su participación en La casa de los famosos Colombia 2026 e hizo inesperada confesión.

Lo más superlike

Maleja Restrepo, modelo y presentadora de televisión Maleja Restrepo

Maleja Restrepo comparte conmovedor video de su papá: "hoy también te pienso igual que ayer"

Maleja Restrepo compartió un emotivo video de su papá con un mensaje que él le dedicó y que ha conmovido a sus seguidores.

'El Gato' Baptista reveló que padece del síndrome de la cueva Salud

¿Qué es el síndrome de la cueva que padece el actor ‘El Gato' Baptista?

J Balvin se sinceró previo a su concierto en El Campín J Balvin

J Balvin rompió el silencio previo a su concierto en El Campín y dejó emotivo mensaje

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"