Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Manuela Gómez reveló si llegará con un personaje a La casa de los famosos Colombia

Manuela Gómez habló con la verdad y reveló si llegará con máscaras o personajes a La casa de los famosos Colombia 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Manuela Gómez reveló cómo enfrentará La casa de los famosos Colombia 2026
Manuela Gómez aseguró que no usará máscaras en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

El pasado miércoles 10 de diciembre, la empresaria Manuela Gómez Franco se convirtió en la primera participante confirmada elegida por el jefe de La casa de los famosos Colombia 2026 y desde que se conoció esta noticia, las reacciones no han parado.

Artículos relacionados

¿Cuáles han sido las reacciones tras la confirmación de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?

El jefe madrugó el pasado miércoles para contarles a los seguidores de La casa de los famosos Colombia 2026 que ya tiene a su primera participante elegida y el anunció sorprendió a más de uno, pues se tiene mucha expectativa con la tercera temporada del programa.

Artículos relacionados

De acuerdo con las conversaciones en redes sociales, muchos celebran que Manuela Gómez Franco sea una de las participantes que van directo a la competencia, ya que su genuina personalidad se conoce desde hace años y se sabe que la convivencia promete mucho con ella en la casa.

Es por esto que, varios televidentes y seguidores del programa revelaron su emoción de que la empresaria asista a esta temporada, ya que le podrían poner sazón y emoción a la vida en vivo.

Manuela Gómez reveló si será ella misma en La casa de los famosos Colombia 2026.
Manuela Gómez reveló cómo enfrentará La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre su participación en La casa de los famosos Colombia 2026?

A Manuela Gómez Franco le han llegado varias preguntas y comentarios tras confirmarse que ella es una de las elegidas del jefe en La casa de los famosos Colombia, pues ha recibido mucho apoyo no solo parte de sus seguidores, sino de fanáticos del programa.

Artículos relacionados

Por eso, la empresaria paisa ha revelado su agradecimiento, pero así mismo, ha dejado que quienes la critican, como las hermanas de Yina Calderón, sigan hablando, pues ella no les da trascendencia a esas críticas.

¿Manuela Gómez llegará a La casa de los famosos Colombia 2026 con un personaje?

Entre tantas preguntas que ha recibido Manuela Gómez sobre su participación en La casa de los famosos Colombia 2026, la paisa respondió si llegará al reality con un personaje.

Manuela Gómez aseguró que no usará máscaras en La casa de los famosos Colombia 2026.
Manuela Gómez reveló si será ella misma en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

La empresaria respondió que no, justificando que desde hace años los colombianos la conocen tal cuál es y precisamente, su personalidad sin filtro le costó cosas, sin embargo, detalló que llegar con máscara al reality no es bueno, porque al final, se termina cayendo.

Manuela confesó que es una mujer tranquila y sencilla, pero se sabe que, si alguien altera esa paz, las cosas no podrían salir muy bien.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue

El mundo del cine se viste de luto tras confirmarse la muerte de reconocido actor en las últimas horas de manera inesperada.

Johanna Fadul reaccionó a su participación en La casa de los famosos Colombia Johanna Fadul

Johanna Fadul rompió el silencio tras confirmarse que estará en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Johanna Fadul se sinceró tras confirmarse su participación en La casa de los famosos Colombia 2026 e hizo inesperada confesión.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán hacen importante anuncio. La casa de los famosos

Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelan detalles de La casa de los famosos 2026, ¿de qué se trata?

Carla Giraldo y Marcelo Cezán avivaron la expectativa al anunciar que la tercera temporada de La casa de los famosos está cerca.

Lo más superlike

Dayana Jaimes reapareció con curioso mensaje Dayana Jaimes

Dayana Jaimes dejó mensaje que reavivó la polémica con Liliana Díaz

Dayana Jaimes reveló curiosa petición que le hizo a Dios y esto reavivó el escándalo que vivió con Liliana Díaz.

Feid habría confirmado ruptura con Karol G Feid

Feid habría confirmado ruptura con Karol G en su nueva canción: "Soy responsable de lo que hice"

El hombre con 17 novias fue descubierto Viral

El caso del Sr. Yuan: el hombre con 17 novias que fue descubierto tras un accidente de tránsito

¿Dolores de cabeza, irritabilidad o problemas de equilibrio? Estos síntomas podrían ser más importantes de lo que crees. Salud

Síntomas de un posible tumor cerebral que muchos ignoran sin saberlo

Talento internacional

Así agradeció Marco Antonio Solís a Karol G por incluirlo en 'La Premiere'