Manuela Gómez reveló si llegará con un personaje a La casa de los famosos Colombia

El pasado miércoles 10 de diciembre, la empresaria Manuela Gómez Franco se convirtió en la primera participante confirmada elegida por el jefe de La casa de los famosos Colombia 2026 y desde que se conoció esta noticia, las reacciones no han parado.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron repentina separación: “nos está dando muy duro”

¿Cuáles han sido las reacciones tras la confirmación de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?

El jefe madrugó el pasado miércoles para contarles a los seguidores de La casa de los famosos Colombia 2026 que ya tiene a su primera participante elegida y el anunció sorprendió a más de uno, pues se tiene mucha expectativa con la tercera temporada del programa.

De acuerdo con las conversaciones en redes sociales, muchos celebran que Manuela Gómez Franco sea una de las participantes que van directo a la competencia, ya que su genuina personalidad se conoce desde hace años y se sabe que la convivencia promete mucho con ella en la casa.

Es por esto que, varios televidentes y seguidores del programa revelaron su emoción de que la empresaria asista a esta temporada, ya que le podrían poner sazón y emoción a la vida en vivo.

Manuela Gómez reveló cómo enfrentará La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre su participación en La casa de los famosos Colombia 2026?

A Manuela Gómez Franco le han llegado varias preguntas y comentarios tras confirmarse que ella es una de las elegidas del jefe en La casa de los famosos Colombia, pues ha recibido mucho apoyo no solo parte de sus seguidores, sino de fanáticos del programa.

Artículos relacionados Manuela Gómez Manuela Gómez reveló qué es lo que más teme de ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026

Por eso, la empresaria paisa ha revelado su agradecimiento, pero así mismo, ha dejado que quienes la critican, como las hermanas de Yina Calderón, sigan hablando, pues ella no les da trascendencia a esas críticas.

¿Manuela Gómez llegará a La casa de los famosos Colombia 2026 con un personaje?

Entre tantas preguntas que ha recibido Manuela Gómez sobre su participación en La casa de los famosos Colombia 2026, la paisa respondió si llegará al reality con un personaje.

Manuela Gómez reveló si será ella misma en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

La empresaria respondió que no, justificando que desde hace años los colombianos la conocen tal cuál es y precisamente, su personalidad sin filtro le costó cosas, sin embargo, detalló que llegar con máscara al reality no es bueno, porque al final, se termina cayendo.

Manuela confesó que es una mujer tranquila y sencilla, pero se sabe que, si alguien altera esa paz, las cosas no podrían salir muy bien.