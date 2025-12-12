Feid habría confirmado ruptura con Karol G en su nueva canción: "Soy responsable de lo que hice"

La pareja de cantantes Feid y Karol G han estado en el foco mediático de la prensa nacional en el último mes por todas las especulaciones que hay entorno a su relación sentimental.

¿Cuál fue la canción que lanzó Feid que confirmaría su ruptura con Karol G?

Han sido varias las pruebas que han salido a la luz que demostrarían que la relación entre ambos habría llegado a su final tras más de dos años de relación.

En medio de esta incertidumbre y dudas de los internautas, el cantante Feid lanzó una canción en la noche del 12 de diciembre llamada "PODER", una colaboración con Lil Supa.

En esta canción el cantante antioqueño dejó varias frases de desamor, que serían la prueba de lo que está sintiendo en este momento.

Feid sigue avivando los rumores de su ruptura con Karol G. (AFP: Frazer Harrison y AFP: Mike Coppola)

¿Cuáles son las frases de la nueva canción de Feid que dan pistas de su situación sentimental?

En la canción que lanzó Feid hay frases como "Quiero dejar de ser un bobo para no estar solo", "La depresión es real y nos atormenta" o "Sé que soy responsable de lo que hice".

Curiosamente, en la canción hay una frase que habla de no haber sanado cicatrices del pasado que podrían haberlo atormentado en su presente.

Pero nadie me ayudo en el sanar de cicatrice'

La letra de esta canción ha llamado la atención de todos los seguidores de la pareja que han empezado a debatir si el artista confirmó de una vez por todas su ruptura a través de sus letras.

Karol G habría confirmado su ruptura con Feid, ¿qué hizo?

En medio de esta polémica Karol G lanzó su premier en la que habló de todo su último álbum Tropicoqueta compuesto por 18 canciones.

Sin embargo, la antioqueña dejó por fuera su canción junto a Feid llamada "Verano Rosa", la cual ella en su momento había calificado como una de sus favoritas y de las más especiales.

Este acto de dejar por fuera esta canción no pasó por desapercibido y para muchos también fue una clara muestra que la relación de ambos terminó y por eso la artista ya no quiere saber más de él.