¡Confirmado! Johanna Fadul estará en La casa de los famosos Colombia 2026: así se reveló

El Jefe de La casa de los famosos Colombia continúa sorprendiendo al revelar, uno a uno, a los habitantes que ingresarán de forma directa a la tercera temporada del reality del Canal RCN.

¿Quién es Johanna Fadul, tercera participante elegida por el Jefe para La casa de los famosos Colombia 2026?

La expectativa por la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 sigue creciendo y, esta vez, el nombre que reveló el Jefe fue el de la actriz y creadora de contenido Johanna Fadul.

Johanna Elena Rojas Fadul es una actriz bogotana de 40 años, que se ha consolidado como una de las personalidades más reconocidas de la televisión y las redes sociales en Colombia.

Con una carrera marcada por papeles inolvidables y una comunidad digital que supera los seis millones de seguidores, Fadul destaca por su espontaneidad, carisma y forma de decir las cosas 'sin pelos en la lengua'.

La actriz lleva más de dos décadas en la televisión y goza de una gran comunidad, pero es el momento de conocerla fuera de las pantallas y enamorarse de su esencia e historia de vida.

¿Quién es la pareja de Johanna Fadul, nueva participante de La casa de los famosos Colombia?

Johanna Fadul tiene claro que llega a La casa de los famosos Colombia con el corazón blindado, ya que lleva más de diez años casada con el actor y cantante Juan Sebastián Quintero, por lo que el amor no está dentro de sus planes en el reality.

Johanna y Juanse han conformado una de las parejas más estables y queridas del entretenimiento colombiano. Ambos suelen compartir momentos de su vida en redes sociales, mostrando una dinámica marcada por el apoyo mutuo, su amor a los animales, la complicidad y los proyectos que han construido tanto en lo personal como en lo profesional.

De igual modo, la actriz y el cantante han compartido abiertamente sus procesos, incluyendo momentos difíciles y aprendizajes que han fortalecido su vínculo, convirtiéndolos en un ejemplo para miles de parejas.

Johanna Fadul estará en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

¿Qué participantes están confirmados hasta el momento para La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de la votación del público se definieron los primeros concursantes confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026.

Los siete participantes elegidos por el público de La casa de los famosos Colombia hasta el momento son: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith.

Ahora son tres los participantes elegidos por el Jefe de La casa de los famosos Colombia: Manuela Gómez, Campanita y Johanna Fadul. Si no te quieres perder los próximos habitantes confirmados debes estar atentos a las redes del Canal RCN y SuperLike.com.