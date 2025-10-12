Manuela Gómez es la primera participante elegida por El Jefe para La casa de los famosos Col 3

La Casa de los Famosos Colombia 3 ha arrancado con una noticia importante: Manuela Gómez es la primera participante elegida directamente por El Jefe para unirse al grupo de concursantes.

La empresaria y modelo será parte de la competencia en la que lucharán por el título y el gran premio. Su llegada marca un paso importante en el desarrollo de esta nueva edición del reality, que está llena de sorpresas.

¿Quién es Manuela Gómez, la nueva participante de La casa de los famosos Col 3?

Manuela Gómez es una mujer conocida en el mundo del entretenimiento colombiano. Su carrera comenzó en 2012, cuando participó en Protagonistas de Nuestra Tele, un reality de Canal RCN, donde ganó mucha popularidad.

Durante su participación, demostró sus habilidades en convivencia y su capacidad para mantenerse en el centro de la atención, cualidades que la hicieron destacar entre los demás concursantes.

Manuela Gómez es la primera participante confirmada por El Jefe. Foto: Canal RCN

Hoy en día, Manuela tiene 36 años y es empresaria, creadora de contenido y madre de Samantha, una niña de un año.

A pesar de su vida en los medios, ella se ha mantenido muy enfocada en su rol como madre, asegurando que es su prioridad. Además, ha demostrado que su carrera profesional es importante para ella, y actualmente está concentrada en sus proyectos empresariales.

El Jefe ha optado por seleccionar a Manuela Gómez como una de las participantes directas para esta temporada, y no fue por casualidad.

Manuela tiene una gran experiencia en medios y es conocida por su forma de manejar la presión y las situaciones difíciles, algo esencial para sobrevivir en La casa de los famosos Colombia.

Su participación en Protagonistas de Nuestra Tele le dio visibilidad y ha sido una de las razones por las que El Jefe la eligió: busca a personas con carácter fuerte y capacidad de liderazgo.

El Jefe, en sus decisiones, se enfoca en elegir participantes que puedan generar interés en la audiencia y que sean competitivos en cada uno de los retos que se les presentarán dentro de la casa.

Manuela, con su personalidad y su capacidad para mantener la calma en situaciones difíciles, promete ser una de las figuras más importantes en esta temporada.

¿Qué sabemos sobre la vida personal de Manuela Gómez?

En cuanto a su vida personal, Manuela ha dejado claro que está soltera y que su prioridad es su hija y su bienestar personal. Su última relación fue con Juan Pablo Restrepo, conocido como “JP Gringo”, con quien tiene a su hija Samantha.

Manuela Gómez está lista para la tercera temporada de La casa de los famosos Col 3. Foto Canal RCN

Sin embargo, la relación terminó a principios de 2025, y a pesar de la ruptura, ambos mantienen una buena relación, centrada en el bienestar de su hija.

Manuela ha explicado en varias entrevistas que, por ahora, no está interesada en iniciar una nueva relación, ya que prefiere dedicar su tiempo a sus proyectos y a su hija. Su enfoque está en lo profesional y en ser un buen ejemplo para su hija, algo que parece ser su principal motivación en este momento.

¿Quiénes son los demás participantes confirmados para La casa de los famosos Colombia 3?

Hasta ahora, los siete primeros participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 han sido elegidos por el público a través de votaciones. Estos concursantes son: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, y Maiker Smith.