Kelly García revela su opinión sobre las percepciones de otras personas: "No tengo lío con caer mal"

Kelly García, aspirante a La casa de los famosos, afirmó que piensa acerca de caerle mal a los otros participantes del reality.

Kelly García opina sobre las percepciones de otras personas
Kelly García afirma que no tiene problema con 'caer mal' / (Foto del Canal RCN)

La abogada y creadora de contenido Kelly Vanessa García compartió detalles sobre su carácter, su forma de relacionarse con otras personas y la estrategia que planea usar si entra a La casa de los famosos.

¿Quién es Kelly García y qué dice sobre su personalidad?

Kelly García, también conocida como “La Chiki Oficial”, es abogada, casada y madre de dos hijos. Produce contenido en redes sociales como Instagram y TikTok. Se considera alguien apasionada y buena amiga. Revela que su disciplina y enfoque han sido clave en el desarrollo de su vida personal y profesional.

Kelly García habla sobre su personalidad
Kelly García revela detalles sobre su personalidad / (Foto del Canal RCN)

Según ha destacado, le incomodan las actitudes de las personas que percibe como “agrandadas”. Cuando alguien no le agrada, prefiere tomar distancia, opta por no hablarle y hacerse a un lado. Para ella, evitar los comportamientos hipócritas se trata de una regla que no es negociable.

¿Cuál sería la estrategia de Kelly García en La casa de los famosos?

La aspirante a La casa de los famosos aseguró que su estrategia será mantenerse real y actuar sin máscaras, en caso de confirmar su participación. Considera que mostrarse tal cual es, resulta fundamental en un formato donde las interacciones y la convivencia determinan gran parte de los resultados.

También reconoció que el ambiente dentro del concurso puede generar diversas emociones. Por eso señaló que, si en algún momento surge algún rasgo de su carácter que no sea bien recibido por todos, no tendrá problema con que algunas personas formen una opinión negativa sobre ella.

"No tengo lío con caerle mal a algunas personas. Mi estrategia es ser yo, ser real, sin máscaras", afirmó.

García insistió en que no pretende moldear su conducta para agradar. Su objetivo principal es vivir la experiencia bajo sus propios términos, manteniéndose enfocada en lo que quiere lograr dentro del formato.

¿Kelly García estará en La casa de los famosos 3?

“La Chiki Oficial”, se suma a la octava lista de aspirantes de la tercera temporada de La casa de los famosos. Su carácter y personalidad han llamado la atención en redes sociales, donde los fans revelan las expectativas que existen acerca de la siguiente participante del reality.

¿Kelly García estará en La casa de los famosos 3?
Kelly García, aspirante a La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Cada cuatro horas, los seguidores del formato pueden participar en el proceso de selección apoyando a su candidata favorita en lacasadelosfamososcolombia.com. Las votaciones estarán habilitadas en la plataforma oficial del programa hasta el domingo 14 de diciembre a las 4:00 p.m, fecha en la que se cerrará esta etapa.

