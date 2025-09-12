China presenta robot humanoide tipo 'Terminator' capaz de combatir como un soldado real

Las películas de 'Terminator' cada vez se hacen más reales. China ha creado un robot humanoide que combina fuerza, agilidad y tecnología de punta, acercando la ciencia ficción a nuestra realidad.

Artículos relacionados Talento internacional Exparticipante de MasterChef anunció que será papá: así dio la noticia

¿Cuál es el robot 'Terminator' que ha creado China?

Se llama T800 y fue creado por la empresa Engine AI. Su CEO, Zhao Tongyang, sorprendió al mundo al mostrar en un video que el robot es 100% real.

China presenta su robot T800 capaz de combatir como un soldado real. (Foto: Freepik)

En la demostración, el T800, a quien muchos han apodado el 'Terminator', le da p4tadas a Zhao para exhibir su potencia y habilidades físicas, dejando claro que no se trata de un simple prototipo estático.

El robot que ha sorprendido al mundo mide más de 1,70 metros, pesa alrededor de 75 kg y tiene un diseño que combina resistencia y flexibilidad.

Sus movimientos son sorprendentemente humanos: puede saltar, girar, esquivar y ejecutar maniobras coordinadas con precisión.

Esta combinación de fuerza, agilidad y estabilidad lo convierte en un humanoide único, capaz de realizar tareas parecidas a las de un soldado de combate.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León publicó romántica foto con Salomón Bustamante, y desmiente rumores de separación

¿Cómo funciona el robot humanoide T800 y con qué fines fue creado?

El famoso 'Terminator' operará mediante inteligencia artificial avanzada, pero también contará con la supervisión de un humano equipado con un traje de sensores de movimiento.

Esto permitirá que el operador controle sus movimientos con precisión, mezclando la autonomía del robot con la decisión humana en tiempo real.

Por ahora, cabe señalar que el T800 es un modelo piloto, pero China busca expandirlo como parte de su visión de "Guerra Inteligente", un concepto que combina robótica avanzada, IA y capacidades humanas para aumentar la eficiencia y reducir riesgos en situaciones de alto peligro para el país asiático.

Artículos relacionados Influencers Famoso influencer colombiano relata cómo una montaña rusa le sacó un cálculo renal

¿Qué significa para el futuro de la robótica la creación del T800?

Con este nuevo robot humanoide al estilo 'Terminator', China demuestra que los robots no solo serán herramientas pasivas, sino compañeros activos capaces de realizar tareas complejas y peligrosas. Pues con aplicaciones que van desde el combate simulado hasta la industria pesada, este robot abre la puerta a un futuro donde la interacción entre humanos y máquinas será mucho más directa y avanzada.

China ha dado un gran paso: la línea entre la ciencia ficción y la realidad tecnológica se hace cada vez más delgada, y el T800 es solo el comienzo.