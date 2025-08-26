Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¿Es el fin de los embarazos? Esto se sabe sobre el nuevo robot gestante

El polémico robot gestante con útero artificial genera debate global al plantear una nueva forma de desarrollar embarazos.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Lo llaman “robot gestante” y promete cambiar para siempre la historia de los embarazos humanos.
Desde Singapur llega el invento que mezcla ciencia y farándula: un robot con útero artificial que divide opiniones. Foto Freepik

Un reciente avance científico ha generado asombro, debates y preocupación entre los usuarios en redes sociales y comunidad científica.

Artículos relacionados

¿Cuál es el invento que está revolucionando la maternidad en el mundo?

En Singapur revelaron la creación de un robot humanoide equipado con un útero artificial funcional, el prototipo, bautizado por muchos como el “robot gestante”, busca simular de principio a fin el proceso de la gestación humana.

El mundo habla del robot gestante que promete embarazos fuera del cuerpo humano.
El robot gestante incluye un útero artificial para desarrollar un embarazo completo. Foto Freepik

El diseño incluye en su interior una cápsula que imita el ambiente uterino, y en ella, un embrión podría desarrollarse rodeado de un fluido similar al líquido amniótico, y con un tubo conectado que cumple la función de un cordón umbilical, transportando oxígeno y nutrientes esenciales.

Artículos relacionados

¿Cuál es el objetivo de este nuevo “robot gestante”?

Según los investigadores, la meta es lograr que un feto complete todas las etapas del embarazo dentro del androide, hasta llegar al momento del “parto”, la tecnología de útero artificial ya había sido probada en animales, con resultados que despertaron la esperanza de lograrlo.

Aunque sigue en fase experimental, el robot gestante ya causa impacto global.
El mundo habla del robot gestante que promete embarazos fuera del cuerpo humano. Foto Freepik

Ahora, con este nuevo modelo, el objetivo es llevar esas pruebas un paso más allá, en teoría, el sistema permitiría desarrollar embarazos completos sin necesidad de que una mujer se someta a los cambios físicos y riesgos naturales de la maternidad.

La aparición del “robot gestante” ha desatado una ola de opiniones en redes sociales, pues para algunos especialistas en bioética, se trata de un procedimiento que rompe con la naturaleza del vínculo madre e hijo.

Temen que este tipo de gestación tecnológica afecte aspectos del desarrollo humano, como la conexión emocional durante los nueve meses de embarazo, mientras que otros advierten sobre vacíos legales y ética frente a esta práctica.

Artículos relacionados

¿Cuáles son las reacciones más destacadas sobre este experimento?

Sin embargo, no es una propuesta rechazada por todo el mundo, algunas personas que han enfrentado años de infertilidad o que no pueden llevar un embarazo ven en este robot una alternativa esperanzadora.

De hecho, algunos médicos sugieren que podría convertirse en una opción complementaria para quienes no logran éxito con tratamientos convencionales como la inseminación artificial o la fertilización in vitro.

Y aunque el “robot gestante” todavía se encuentra en fase experimental, su existencia ya plantea un escenario en el que la tecnología sigue retando los límites de la biología.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Yailin La Más Viral protagoniza pelea en Santo Domingo Yailin

Yailin La Más Viral protagoniza discusión callejera en Santo Domingo: ¿con quién se enfrentó?

El enfrentamiento entre Yailin La Más Viral y Barbilla Roja en Santo Domingo quedó grabado y se viralizó en minutos.

El juez de la ceremonia le pidió a la mujer explicar los motivos de su decisión. Viral

Novia rechaza a su pareja en plena boda y el momento se hace viral

Durante los votos matrimoniales, una mujer sorprendió con un rotundo “no”, causando asombro en su pareja y en todos los asistentes.

Torero falleció Talento internacional

Luto en la tauromaquia: muere joven torero tras ser embestido en plena corrida

La tauromaquia está de luto tras la muerte de un torero en una corrida realizada en pleno evento público.

Lo más superlike

La Segura

La Segura reveló que se enfrentará a una intervención médica: ¿de qué se trata?

La Segura sorprendió a sus seguidores al revelar que se acerca la fecha de su próximo tratamiento médico y contó sus planes.

Ellas son las mujeres que representan a Boyacá, Bolívar y Putumayo en Miss Universe Colombia, el reality. Fotos: Canal RCN Miss Universe Colombia

¿Quiénes son las candidatas de Bolívar, Boyacá y Putumayo en Miss Universe Colombia, el reality?

Greeicy y su casi beso con otro cantante Greeicy

Greeicy casi besa a cantante de popular en medio de celebración: así reaccionó Mike Bahía

Dormir Salud

¿Por qué hablamos mientras dormimos? Esto es lo que explica la ciencia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón