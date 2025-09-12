¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia

En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el fallecimiento de un joven de 27 años, quien adquirió gran popularidad en el campo de la actuación.

Sin duda, la noticia ha generado un profundo vacío por parte de conocidos y allegados del actor, quienes lo acompañaron a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial por tener un buen posicionamiento en redes sociales.

¿Cómo se confirmó la muerte del actor de 27 años?

El nombre de Rhett Douglas Messerly, o más conocido en internet como Scott Finn, se ha convertido en tendencia tras confirmarse la desafortunada noticia de su fallecimiento el pasado 23 de noviembre, quien era un joven estadounidense, con gran reconocimiento en internet, según han informado varias fuentes internacionales.

La noticia fue confirmada hace unos días a través de un obituario en línea, un sitio internacional en el que la familia del actor confirmó el fallecimiento del joven de 27 años, expresando las siguientes palabras:

“Con gran pesar y dolor, anunciamos el fallecimiento de nuestro hijo, hermano y tío, Rhett Douglas Messerly, el 23 de noviembre. A lo largo de su vida, sus amigos se sintieron atraídos por su inmensa capacidad para aceptar a las personas tal como son, sin importar su origen. De niño, Rhett era un gran charlatán; se podría apostar a que tuvo al menos 65 novias en todo momento”, dijo la familia del actor mediante el comunicado oficial del obituario en línea.

¿Cómo se confirmó la muerte del joven de 27 años? | Foto: Freepik

Según el comunicado oficial que realizó la familia en el obituario en línea, no se confirmó la causa de la muerte del joven. Sin embargo, se dio a conocer que le realizaron sus exequias el pasado 4 de diciembre en Ben lomond Stake Center, ubicado en North Ogden, Utah, Estados Unidos.

¿Cómo adquirió popularidad el joven actor en los últimos años?

Es clave mencionar que el actor no solo se destacó a lo largo de los años por su arrolladora y carismática personalidad, sino que también en demostrar que tenía un estilo saludable, pues le gustaba realizar rutinas deportivas y, también, destacó por su buen aspecto físico.

¿En qué se destacó Rhett Douglas Messerly? | Foto: Freepik

En los últimos años, Rhett adquirió un gran posicionamiento en las plataformas digitales, en donde sumó varios seguidores mediante sus cuentas, recibiendo un especial cariño por parte de sus seguidores.

Otra de las habilidades del joven actor era la gastronomía, pues les demostró a varios de sus allegados que ser chef, también era otra de sus principales fuentes de inspiración.