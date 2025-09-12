Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse la muerte de un joven actor de 27 años en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia
¿Quién fue el joven actor de 27 años que falleció? | Foto: Freepik

En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el fallecimiento de un joven de 27 años, quien adquirió gran popularidad en el campo de la actuación.

Sin duda, la noticia ha generado un profundo vacío por parte de conocidos y allegados del actor, quienes lo acompañaron a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial por tener un buen posicionamiento en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cómo se confirmó la muerte del actor de 27 años?

El nombre de Rhett Douglas Messerly, o más conocido en internet como Scott Finn, se ha convertido en tendencia tras confirmarse la desafortunada noticia de su fallecimiento el pasado 23 de noviembre, quien era un joven estadounidense, con gran reconocimiento en internet, según han informado varias fuentes internacionales.

La noticia fue confirmada hace unos días a través de un obituario en línea, un sitio internacional en el que la familia del actor confirmó el fallecimiento del joven de 27 años, expresando las siguientes palabras:

“Con gran pesar y dolor, anunciamos el fallecimiento de nuestro hijo, hermano y tío, Rhett Douglas Messerly, el 23 de noviembre. A lo largo de su vida, sus amigos se sintieron atraídos por su inmensa capacidad para aceptar a las personas tal como son, sin importar su origen. De niño, Rhett era un gran charlatán; se podría apostar a que tuvo al menos 65 novias en todo momento”, dijo la familia del actor mediante el comunicado oficial del obituario en línea.

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia
¿Cómo se confirmó la muerte del joven de 27 años? | Foto: Freepik

Según el comunicado oficial que realizó la familia en el obituario en línea, no se confirmó la causa de la muerte del joven. Sin embargo, se dio a conocer que le realizaron sus exequias el pasado 4 de diciembre en Ben lomond Stake Center, ubicado en North Ogden, Utah, Estados Unidos.

Artículos relacionados

¿Cómo adquirió popularidad el joven actor en los últimos años?

Es clave mencionar que el actor no solo se destacó a lo largo de los años por su arrolladora y carismática personalidad, sino que también en demostrar que tenía un estilo saludable, pues le gustaba realizar rutinas deportivas y, también, destacó por su buen aspecto físico.

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia
¿En qué se destacó Rhett Douglas Messerly? | Foto: Freepik

En los últimos años, Rhett adquirió un gran posicionamiento en las plataformas digitales, en donde sumó varios seguidores mediante sus cuentas, recibiendo un especial cariño por parte de sus seguidores.

Artículos relacionados

Otra de las habilidades del joven actor era la gastronomía, pues les demostró a varios de sus allegados que ser chef, también era otra de sus principales fuentes de inspiración.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Muere Influencer fitness Alessandro Antonicelli Talento internacional

Muere influencer tras luchar contra agresivo cáncer: su familia lo despidió con contundente mensaje

Tras su fallecimiento, seguidores han dejado mensajes y recordaron el proyecto que dejó el influencer para inspirar a otros.

Revelan nuevo parte médico sobre la salud de Miss Jamaica Miss Universo

Sale a la luz nuevo parte médico sobre la salud de Miss Jamaica tras fuerte caída en Miss Universe

Miss Jamaica continúa hospitalizada tras su accidente en Miss Universe; su recuperación sigue bajo monitoreo médico.

La actriz colombiana hizo la compra porque le pareció una buena oferta, pero terminó siendo engañada. Talento nacional

Actriz colombiana denunció que fue estada con una compra que hizo en internet, ¿qué pasó?

La reconocida actriz relató la situación en redes sociales e hizo un fuerte llamado de atención.

Lo más superlike

Hija de Paola Turbay hizo curiosa confesión sobre su diagnóstico de salud: ¿qué dijo? Paola Turbay

Hija de Paola Turbay hizo curiosa confesión sobre su diagnóstico de salud: ¿qué dijo?

Hija de Paola Turbay rompió el silencio tras el diagnóstico que le hicieron especialistas médicos hace un periodo de tiempo.

Cazzu cerró su gira Latinaje con un video lleno de ternura donde Inti fue la protagonista. Cazzu

Cazzu vivió un emotivo cierre de su gira con su hija Inti como protagonista

Músico vallenato enfrentó un grave accidente de tránsito en las últimas horas: esto se sabe Talento nacional

Músico vallenato enfrentó un grave accidente de tránsito en las últimas horas: esto se sabe

Café Salud

Café sin azúcar: reciente hallazgo explica cómo afecta realmente al organismo

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Aspirantes de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Conoce más sobre las aspirantes de La casa de los famosos Colombia