Reconocida presentadora colombiana se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién fue?

En las últimas horas, reconocida presentadora colombiana se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar en sus redes sociales el fallecimiento de un ser querido.

Sin duda, la noticia ha causado una ola de comentarios en las redes sociales en las que varios internautas le han enviado emotivos mensajes a la presentadora tras el complicado momento que está enfrentando a nivel personal.

¿Quién es la reconocida presentadora que se viste de luto tras la muerte de un ser querido?

El nombre de Alejandra Serje se ha convertido en una de las presentadoras colombianas más destacadas del país. En las últimas horas, se ha convertido en tendencia tras compartirles sus seguidores el difícil momento que está atravesando a nivel personal tras confirmar la muerte de su padre.

Recientemente, Alejandra compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, unas desgarradoras palabras en las que anunció la muerte de su padre, expresando lo siguiente:

“Nunca sabremos cuando es la última vez. Hoy mi papá está de luto. Mi papá partió de este mundo y aunque su ausencia duele, me quedo con la paz de que la vida nos regaló el tiempo de reconocernos, encontrarnos y de despedirnos desde el alma. Agradezco la oportunidad de cerrar ciclos, de sanar, de mirarnos con verdad y amor”, agregó Alejandra.

¿Quién es la reconocida presentadora del entretenimiento que se viste de luto? | Foto: Freepik

Desde luego, las palabras de Alejandra han generado nostalgia por parte de todos sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de apoyo tras la difícil pérdida de su padre el pasado 8 de diciembre.

¿Cuál fue el último video que Alejandra Serje compartió con su padre?

En las historias de Instagram, se evidencia que Alejandra acompañó a su padre en sus últimos momentos, pues, aunque no se han revelado las razones por las cuales falleció, se evidencia, que estaba en un crítico estado de salud, según lo mostró en una de sus últimas publicaciones.

En otra fotografía, la presentadora se despide con otro emotivo mensaje, expresando uno de los últimos momentos que vivió junto a él:

¿Cuándo falleció el padre de Alejandre Serje? | Foto: Freepik

