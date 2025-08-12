Están abiertas las votaciones de La casa de los famosos Colombia: este es el octavo grupo ¡Vota!

A medida que avanza los días, varios internautas se han sorprendido por la llegada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que varias celebridades cautivan con su participación en el reality.

En las últimas semanas, ya se conocieron el nombre de siete celebridades que harán parte del reality tras las votaciones que han realizado los televidentes a través de la página lacasadelosfamososcolombia.com: Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith.

A continuación, te explicaremos detalles de los aspirantes del octavo grupo para que conozcas detalles de su vida y votes por ellos. Recuerda que tu voto será clave para elegir a la celebridad que creas ideal para entrar a la casa más famosa del país.

Las votaciones están abiertas desde las 7 a.m. de este lunes 8 de diciembre hasta el domingo 14 de diciembre a las 4 p.m. Se revelará el nombre del famoso en ingresar al reality a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

¿Quién es y a qué se dedica Tatiana Murillo, aspirante de a La casa de los famosos Colombia?

Tatiana Murillo, más conocida como la barbie colombiana, se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más reconocidas del país al demostrar la gran seguridad que tiene en sí misma.

A esto se dedica Tatiana Murillo, una de las aspirantes del octavo grupo de La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Además, se ha convertido en centro de atención por parte de sus seguidores a raíz de las intervenciones médicas que se ha realizado. Sin embargo, ha demostrado que la confianza en sí misma es una de sus mayores cualidades.

En la actualidad, la barbie colombiana cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales, quienes han resaltado su auténtica personalidad, belleza y carisma. Sin duda, uno de los poderes que más destacarían a la influenciadora en el reality es ser una persona realista y no tener ningún tipo de filtro, ¿te gustaría verla dentro de la competencia?

¿Quién es Kim Zuluaga, la DJ que aspira ingresar a La casa de los famosos Colombia?

El nombre de Kim Zuluaga se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras demostrar su gran habilidad en el campo de la música, en especial, por contar varios acontecimientos de su vida personal.

A esto se dedica Kim Zuluaga, aspirante del octavo grupo de La casa de los famosos Colombia 3. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que una de las características que más han destacado a Kim ha sido por ser un gran referente de la comunidad trans. Además, busca cautivar a los televidentes con la seguridad que tiene en sí misma y lo selectiva que es, ¿te gustaría verla dentro de la competencia?

¿Quién es Yuli Ruiz, la modelo que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Otra de las aspirantes del octavo grupo de La casa de los famosos Colombia, es Yuli Ruiz, quien se ha dado a conocer a través de las diferentes plataformas digitales al demostrar que la autenticidad es clave de su personalidad.

Además, se ha dado a conocer por ser una reconocida modelo, empresaria y creadora de contenido digital, demostrando que la moda es indispensable en su vida.

Ella es Yuli Ruiz, la influenciadora que aspira ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Yuli se encuentra soltera, pero no se cierra a la posibilidad de encontrar el amor en caso de ingresar al reality. Sin duda, uno de los poderes que tendría en caso de ingresar sería leer la mente de las otras personas para ser prevenida, ¿te gustaría verla en el reality?

¿Quién es Giselle Watson, la modelo que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

El nombre de Giselle Watson se ha convertido en tendencia en los últimos años al ser una de las participantes del programa de ‘Protagonistas de nuestra tele’, una producción del Canal RCN, en el que adquirió un gran reconocimiento por parte de sus seguidores.

En la actualidad, Giselle se encuentra soltera, pues ha demostrado que el amor propio es base fundamental de su vida. Así también, se ha dado a conocer por ser modelo y empresaria y creadora de contenido al demostrar su estilo de vida saludable y varios acontecimientos que le ocurren en su cotidianeidad.

Ella es Giselle Watson, la celebridad que aspira ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Uno de los poderes que tendría Giselle en caso de ingresar al reality sería demostrar su carácter y la capacidad que tiene al momento de tomar una decisión, ¿votarías por ella?

¿Quién es Mila Arbeláez, la creadora digital que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

María Camila Arbeláez, o más conocida como Mila, oriunda de la ciudad de Medellín, se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al demostrar varios detalles de su vida mediante los videos que comparte en redes sociales.

Sin duda, los tatuajes son fundamentales en su personalidad, pues revela que la diferencian de las demás personas, demostrando que es uno de sus sellos personales.

Por el momento, Mila se encuentra soltera. Sin embargo, se ha destacado en demostrar que la tranquilidad es indispensable en su esencia, pero cuando algo le molesta, lo hace saber de inmediato, ¿te gustaría verla dentro del reality?

Ella es Mila Arbeláez, aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN.

¿Quién es Kelly García, el comediante que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

El nombre de Kelly García, más conocida como ‘la chiki oficial’ se ha convertido en uno de los más resonados en los últimos meses a través de las diferentes plataformas digitales tras ser auténtica y creativa al ser una reconocida influenciadora colombiana.

En la actualidad, Kelly está casada y es madre de dos hijos, demostrándoles que cuenta con múltiples habilidades, pues no solo es creadora de contenido, sino que también es abogada.

Ella es Kelly García, la influenciadora que aspira ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Sin duda, una de las características que más la identifican es lo selectiva que es al momento de relacionarse con otra persona. Así también, ha confesado que trabajaría en todas sus debilidades para utilizarlas a su favor, ¿consideras que es la aspirante ideal para verla dentro de la competencia?

¿Cómo votar por tu aspirante preferida de La casa de los famosos Colombia 2026?

La decisión para elegir a tu celebridad favorita para que haga parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, está en tus manos.

Por esta razón, te explicaremos los pasos que debes tener en cuenta para elegir a la octava celebridad en hacer parte de la competencia, puedes votar cada cuatro horas: